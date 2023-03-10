Кадис - Хетафе 10 Марта прямая трансляция
Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
10 Марта 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 25-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Хетафе, которое состоится 10 Марта 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кадис
Кадис
Хетафе
Хетафе
Главные тренеры
|Серхио Гонсалес
|Кике Санчес Флорес
История личных встреч
|05.11.2022
|Испания - Примера
|Тур 13
|0 : 0
|19.02.2022
|Испания - Примера
|Тур 25
|1 : 1
|21.11.2021
|Испания - Примера
|Тур 14
|4 : 0
|10.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 30
|0 : 1
|20.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 14
|0 : 2
|11.02.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 25
|3 : 2
|11.09.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 4
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|24
|20
|2
|2
|46-8
|62
|86.1
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|24
|16
|5
|3
|47-18
|53
|73.6
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|24
|13
|6
|5
|38-19
|45
|62.5
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|24
|13
|5
|6
|32-23
|44
|61.1
| 5
Лига Европы
|Бетис
|24
|12
|5
|7
|32-25
|41
|56.9
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|24
|11
|4
|9
|28-23
|37
|51.4
|7
|Райо Вальекано
|24
|9
|8
|7
|29-25
|35
|48.6
|8
|Осасуна
|24
|9
|7
|8
|22-23
|34
|47.2
|9
|Атлетик Б
|24
|9
|6
|9
|33-26
|33
|45.8
|10
|Мальорка
|24
|9
|4
|11
|21-25
|31
|43.1
|11
|Жирона
|24
|8
|6
|10
|38-38
|30
|41.7
|12
|Сельта
|24
|7
|7
|10
|26-34
|28
|38.9
|13
|Эспаньол
|24
|6
|9
|9
|30-36
|27
|37.5
|14
|Вальядолид
|24
|8
|3
|13
|18-34
|27
|37.5
|15
|Кадис
|24
|6
|8
|10
|18-35
|26
|36.1
|16
|Альмерия
|24
|7
|4
|13
|28-42
|25
|34.7
|17
|Севилья
|24
|6
|7
|11
|27-39
|25
|34.7
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|24
|6
|7
|11
|23-32
|25
|34.7
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|24
|6
|5
|13
|27-28
|23
|31.9
| 20
Зона вылета
|Эльче
|24
|2
|6
|16
|18-48
|12
|16.7