Саутгемптон - Тоттенхэм Хотспур 18 Марта прямая трансляция
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
18 Марта 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 18 Марта 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Главные тренеры
|Ральф Хазенхюттль
|Натан Джонс
|Антонио Конте
История личных встреч
|06.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|4 : 1
|09.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|2 : 3
|28.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|1 : 1
|21.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|2 : 1
|20.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|2 : 5
|05.02.2020
|Кубок Англии
|1/16 финала, переигровки
|3 : 2
|25.01.2020
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 1
|01.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|1 : 0
|28.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|2 : 1
|09.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|27
|21
|3
|3
|62-25
|66
|81.5
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|27
|19
|4
|4
|67-25
|61
|75.3
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|26
|15
|5
|6
|41-35
|50
|64.1
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|27
|15
|3
|9
|49-37
|48
|59.3
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|11
|11
|3
|37-18
|44
|58.7
|6
|Ливерпуль
|26
|12
|6
|8
|47-29
|42
|53.8
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|25
|12
|6
|7
|46-31
|42
|56.0
|8
|Брентфорд
|26
|10
|11
|5
|42-33
|41
|52.6
|9
|Фулхэм
|27
|11
|6
|10
|38-37
|39
|48.1
|10
|Челси
|26
|10
|7
|9
|27-26
|37
|47.4
|11
|Астон Вилла
|26
|10
|5
|11
|32-39
|35
|44.9
|12
|Кристал Пэлас
|27
|6
|9
|12
|21-34
|27
|33.3
|13
|Вулверхэмптон
|27
|7
|6
|14
|20-37
|27
|33.3
|14
|Ноттингем Форест
|26
|6
|8
|12
|21-47
|26
|33.3
|15
|Эвертон
|27
|6
|7
|14
|20-38
|25
|30.9
|16
|Лестер Сити
|26
|7
|3
|16
|37-46
|24
|30.8
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|6
|6
|14
|24-34
|24
|30.8
| 18
Зона вылета
|Борнмут
|26
|6
|6
|14
|25-51
|24
|30.8
| 19
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|26
|5
|8
|13
|31-42
|23
|29.5
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|27
|6
|4
|17
|20-43
|22
|27.2