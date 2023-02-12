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Порту - Портимоненсе 02 Апреля прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
02 Апреля 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 26-й тур
Порту
Портимоненсе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Портимоненсе, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Портимоненсе
Портиман
14ПортугалияврКлаудиу Рамуш
18ПортугалиязщВилсон Манафа
2ПортугалиязщФабиу Кардозу
5ИспаниязщИван Маркано
22Бразилиязщ Венделл
11Бразилияпз Пепе
25Португалияпз Отавио
8КолумбияпзMateus Uribe
13БразилияпзВендерсон Галено
29ИспаниянпАнтонио Мартинес
9ИраннпМехди Тареми
32ЯпонияврКосукэ Накамура
18МароккозщФахд Муфи
44БразилиязщPedro Henrique
23Южная КореязщПак Чжи Су
22ПортугалиязщФилипе Релвас
14СенегалзщМустафа Сек
25Бразилияпз Нонока
24ФранцияпзМохамед Диаби
27БразилияпзGustavo Klismahn Dimaraes Miranda
93БразилияпзЖуниор Велинтон
15КолумбиянпYony Gonzalez
Запасные
94БразилияврСамуэл Португал
4ПортугалиязщДавид Карму
17ПортугалиязщРодригу Консейсау
7БразилияпзГабриэл Верон
16СербияпзМарко Груич
20ПортугалиянпАндре Франку
19ВеликобританияDanny Loader
46КанадаStephen Eustaquio
98НигерияAbraham Marcus
1БразилияврMatheus Vinicius Matos Nogueira
19ПортугалиязщGonçalo Faria Costa
53ПортугалиязщСержиу Консейсау
38ПортугалияпзПаулу Эштрела
7Бразилияпз Карлинос
70ПортугалиянпРуй Гомеш
4Бразилия Lucas Alves
35ГондурасBryan Rochez
43Бразилия Alemao
Главные тренеры
ПортугалияСержиу Консейсау
ПортугалияПаулу Сержиу
История личных встреч
08.10.2022 Португалия - Примейра Тур 9 Портимоненсе0 : 2Порту
16.04.2022 Португалия - Примейра Тур 30 Порту7 : 0Портимоненсе
03.12.2021 Португалия - Примейра Тур 13 Портимоненсе0 : 3Порту
20.03.2021 Португалия - Примейра Тур 24 Портимоненсе1 : 2Порту
08.11.2020 Португалия - Примейра Тур 7 Порту3 : 1Портимоненсе
23.02.2020 Португалия - Примейра Тур 22 Порту1 : 0Портимоненсе
15.09.2019 Португалия - Примейра Тур 5 Портимоненсе2 : 3Порту
13.04.2019 Португалия - Примейра Тур 29 Портимоненсе0 : 3Порту
07.12.2018 Португалия - Примейра Тур 12 Порту4 : 1Портимоненсе
25.02.2018 Португалия - Примейра Тур 24 Портимоненсе1 : 5Порту
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Бенфика25 22 2 1 66-14 68 90.7
2 Порту25 18 4 3 55-17 58 77.3
3 Брага25 18 2 5 54-22 56 74.7
4 Спортинг24 16 2 6 49-23 50 69.4
5 Витория Гимарайнш25 12 4 9 25-29 40 53.3
6 Арока25 10 8 7 29-32 38 50.7
7 Каза Пия25 11 5 9 22-24 38 50.7
8 Риу Аве25 9 6 10 25-28 33 44.0
9 Фамаликан25 10 3 12 25-32 33 44.0
10 Визела25 9 5 11 27-27 32 42.7
11 Шавиш25 8 8 9 26-31 32 42.7
12 Боавишта25 8 6 11 28-40 30 40.0
13 Жил Висенте25 8 5 12 26-32 29 38.7
14 Портимоненсе25 8 2 15 18-32 26 34.7
15 Эшторил26 7 4 15 22-39 25 32.1
16 Маритиму25 4 4 17 17-47 16 21.3
17 Пасуш де Феррейра25 4 4 17 19-43 16 21.3
18 Санта-Клара25 3 6 16 17-38 15 20.0

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