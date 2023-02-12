Порту - Портимоненсе 02 Апреля прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
02 Апреля 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 26-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Портимоненсе, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Портимоненсе
Портиман
|14
|вр
|Клаудиу Рамуш
|18
|зщ
|Вилсон Манафа
|2
|зщ
|Фабиу Кардозу
|5
|зщ
|Иван Маркано
|22
|зщ
|Венделл
|11
|пз
|Пепе
|25
|пз
|Отавио
|8
|пз
|Mateus Uribe
|13
|пз
|Вендерсон Галено
|29
|нп
|Антонио Мартинес
|9
|нп
|Мехди Тареми
|32
|вр
|Косукэ Накамура
|18
|зщ
|Фахд Муфи
|44
|зщ
|Pedro Henrique
|23
|зщ
|Пак Чжи Су
|22
|зщ
|Филипе Релвас
|14
|зщ
|Мустафа Сек
|25
|пз
|Нонока
|24
|пз
|Мохамед Диаби
|27
|пз
|Gustavo Klismahn Dimaraes Miranda
|93
|пз
|Жуниор Велинтон
|15
|нп
|Yony Gonzalez
Запасные
|94
|вр
|Самуэл Португал
|4
|зщ
|Давид Карму
|17
|зщ
|Родригу Консейсау
|7
|пз
|Габриэл Верон
|16
|пз
|Марко Груич
|20
|нп
|Андре Франку
|19
|Danny Loader
|46
|Stephen Eustaquio
|98
|Abraham Marcus
|1
|вр
|Matheus Vinicius Matos Nogueira
|19
|зщ
|Gonçalo Faria Costa
|53
|зщ
|Сержиу Консейсау
|38
|пз
|Паулу Эштрела
|7
|пз
|Карлинос
|70
|нп
|Руй Гомеш
|4
|Lucas Alves
|35
|Bryan Rochez
|43
|Alemao
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Паулу Сержиу
История личных встреч
|08.10.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 9
|0 : 2
|16.04.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 30
|7 : 0
|03.12.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 13
|0 : 3
|20.03.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 24
|1 : 2
|08.11.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 7
|3 : 1
|23.02.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 22
|1 : 0
|15.09.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 5
|2 : 3
|13.04.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 29
|0 : 3
|07.12.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 12
|4 : 1
|25.02.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 24
|1 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Бенфика
|25
|22
|2
|1
|66-14
|68
|90.7
|2
|Порту
|25
|18
|4
|3
|55-17
|58
|77.3
|3
|Брага
|25
|18
|2
|5
|54-22
|56
|74.7
|4
|Спортинг
|24
|16
|2
|6
|49-23
|50
|69.4
|5
|Витория Гимарайнш
|25
|12
|4
|9
|25-29
|40
|53.3
|6
|Арока
|25
|10
|8
|7
|29-32
|38
|50.7
|7
|Каза Пия
|25
|11
|5
|9
|22-24
|38
|50.7
|8
|Риу Аве
|25
|9
|6
|10
|25-28
|33
|44.0
|9
|Фамаликан
|25
|10
|3
|12
|25-32
|33
|44.0
|10
|Визела
|25
|9
|5
|11
|27-27
|32
|42.7
|11
|Шавиш
|25
|8
|8
|9
|26-31
|32
|42.7
|12
|Боавишта
|25
|8
|6
|11
|28-40
|30
|40.0
|13
|Жил Висенте
|25
|8
|5
|12
|26-32
|29
|38.7
|14
|Портимоненсе
|25
|8
|2
|15
|18-32
|26
|34.7
|15
|Эшторил
|26
|7
|4
|15
|22-39
|25
|32.1
|16
|Маритиму
|25
|4
|4
|17
|17-47
|16
|21.3
|17
|Пасуш де Феррейра
|25
|4
|4
|17
|19-43
|16
|21.3
|18
|Санта-Клара
|25
|3
|6
|16
|17-38
|15
|20.0