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Славия-Мозырь - Динамо Мн 02 Апреля прямая трансляция

02 Апреля 2023 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 2-й тур
Славия-Мозырь
Динамо Мн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Динамо Мн, которое состоится 02 Апреля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
21.08.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 18 Динамо Мн0 : 0Славия-Мозырь
09.04.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 3 Славия-Мозырь1 : 2Динамо Мн
28.11.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 30 Славия-Мозырь0 : 0Динамо Мн
04.07.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 15 Динамо Мн4 : 0Славия-Мозырь
08.11.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 28 Славия-Мозырь0 : 1Динамо Мн
13.06.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 13 Динамо Мн1 : 0Славия-Мозырь
30.10.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 16 Славия-Мозырь1 : 1Динамо Мн
31.03.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 1 Динамо Мн1 : 0Славия-Мозырь
22.10.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 26 Динамо Мн0 : 0Славия-Мозырь
04.06.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 11 Славия-Мозырь0 : 2Динамо Мн
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо-БелАЗ2 2 0 0 3-1 6 100.0
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1 1 0 0 3-0 3 100.0
3
Квалификация Лиги конференций
БАТЭ1 1 0 0 2-0 3 100.0
4 Минск1 1 0 0 2-0 3 100.0
5 Шахтёр С1 1 0 0 2-1 3 100.0
6 Энергетик-БГУ1 1 0 0 1-0 3 100.0
7 Сморгонь2 1 0 1 2-2 3 50.0
8 Ислочь2 1 0 1 3-3 3 50.0
9 Нафтан2 0 1 1 2-3 1 16.7
10 Гомель2 0 1 1 1-3 1 16.7
11 Неман0 0 0 0 0-0 0 0.0
12 Белшина1 0 0 1 0-1 0 0.0
13 Слуцк1 0 0 1 0-1 0 0.0
14 Славия-Мозырь1 0 0 1 0-2 0 0.0
15
Зона вылета
Динамо-Брест2 0 0 2 0-4 0 0.0

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