Лидс Юнайтед - Ноттингем Форест 04 Апреля прямая трансляция
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
04 Апреля 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Ноттингем Форест, которое состоится 04 Апреля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Ноттингем Форест
Ноттингем
|1
|вр
|Иллан Меслье
|2
|зщ
|Люк Эйлинг
|6
|зщ
|Лиам Купер
|21
|зщ
|Паскаль Стрёйк
|3
|зщ
|Хуниор Фирпо
|25
|зщ
|Расмус Кристенсен
|28
|пз
|Уэстон Маккенни
|8
|пз
|Марк Рока
|10
|пз
|Крисенсио Саммервилл
|23
|нп
|Луис Синистерра
|19
|нп
|Родриго
|12
|вр
|Кейлор Навас
|7
|зщ
|Неко Уильямс
|38
|зщ
|Фелипе
|19
|зщ
|Мусса Ньякат
|32
|пз
|Ренан Лоди
|5
|пз
|Орел Мангала
|23
|пз
|Ремо Фройлер
|28
|пз
|Данило
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|20
|нп
|Бреннан Джонсон
|25
|нп
|Эммануэль Деннис
Главные тренеры
|Хави Грасия
|Стивен Купер
История личных встреч
|05.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|1 : 0
|08.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 31
|2 : 0
|10.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 2
|1 : 1
|01.01.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 26
|4 : 2
|27.10.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 15
|1 : 1
|01.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 26
|0 : 0
|26.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 5
|0 : 2
|25.01.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 28
|2 : 0
|27.08.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 5
|3 : 1
|06.02.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 30
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|29
|23
|3
|3
|70-27
|72
|82.8
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|28
|20
|4
|4
|71-26
|64
|76.2
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|13
|11
|3
|41-19
|50
|61.7
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|27
|15
|5
|7
|41-37
|50
|61.7
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|28
|15
|4
|9
|52-40
|49
|58.3
| 6
Лига конференций
|Брайтон энд Хоув Альбион
|26
|12
|7
|7
|49-34
|43
|55.1
|7
|Брентфорд
|28
|10
|13
|5
|46-37
|43
|51.2
|8
|Ливерпуль
|27
|12
|6
|9
|48-33
|42
|51.9
|9
|Астон Вилла
|28
|12
|5
|11
|37-39
|41
|48.8
|10
|Фулхэм
|28
|11
|6
|11
|39-39
|39
|46.4
|11
|Челси
|28
|10
|8
|10
|29-30
|38
|45.2
|12
|Кристал Пэлас
|29
|7
|9
|13
|24-39
|30
|34.5
|13
|Вулверхэмптон
|29
|7
|7
|15
|23-42
|28
|32.2
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|7
|6
|14
|25-34
|27
|33.3
|15
|Ноттингем Форест
|28
|6
|9
|13
|23-50
|27
|32.1
|16
|Борнмут
|28
|7
|6
|15
|27-55
|27
|32.1
|17
|Лидс Юнайтед
|28
|6
|8
|14
|36-48
|26
|31.0
| 18
Зона вылета
|Эвертон
|28
|6
|8
|14
|22-40
|26
|31.0
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|28
|7
|4
|17
|39-49
|25
|29.8
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|29
|6
|5
|18
|23-47
|23
|26.4