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Лидс Юнайтед - Ноттингем Форест 04 Апреля прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
04 Апреля 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Лидс Юнайтед
Ноттингем Форест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Ноттингем Форест, которое состоится 04 Апреля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Ноттингем Форест
Ноттингем
1ФранцияврИллан Меслье
2АнглиязщЛюк Эйлинг
6ШотландиязщЛиам Купер
21НидерландызщПаскаль Стрёйк
3Доминиканская РеспубликазщХуниор Фирпо
25ДаниязщРасмус Кристенсен
28СШАпзУэстон Маккенни
8ИспанияпзМарк Рока
10НидерландыпзКрисенсио Саммервилл
23КолумбиянпЛуис Синистерра
19Испаниянп Родриго
12Коста-РикаврКейлор Навас
7УэльсзщНеко Уильямс
38Бразилиязщ Фелипе
19ФранциязщМусса Ньякат
32БразилияпзРенан Лоди
5БельгияпзОрел Мангала
23ШвейцарияпзРемо Фройлер
28Бразилияпз Данило
10АнглияпзМорган Гиббс-Уайт
20УэльснпБреннан Джонсон
25НигериянпЭммануэль Деннис
Главные тренеры
ИспанияХави Грасия
УэльсСтивен Купер
История личных встреч
05.02.2023 Англия - Премьер-лига Тур 22 Ноттингем Форест1 : 0Лидс Юнайтед
08.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 31 Ноттингем Форест2 : 0Лидс Юнайтед
10.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 2 Лидс Юнайтед1 : 1Ноттингем Форест
01.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 26 Ноттингем Форест4 : 2Лидс Юнайтед
27.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 15 Лидс Юнайтед1 : 1Ноттингем Форест
01.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 26 Лидс Юнайтед0 : 0Ноттингем Форест
26.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 5 Ноттингем Форест0 : 2Лидс Юнайтед
25.01.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 28 Лидс Юнайтед2 : 0Ноттингем Форест
27.08.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 5 Ноттингем Форест3 : 1Лидс Юнайтед
06.02.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 30 Лидс Юнайтед0 : 1Ноттингем Форест
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал29 23 3 3 70-27 72 82.8
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити28 20 4 4 71-26 64 76.2
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед27 13 11 3 41-19 50 61.7
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед27 15 5 7 41-37 50 61.7
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур28 15 4 9 52-40 49 58.3
6
Лига конференций
Брайтон энд Хоув Альбион26 12 7 7 49-34 43 55.1
7 Брентфорд28 10 13 5 46-37 43 51.2
8 Ливерпуль27 12 6 9 48-33 42 51.9
9 Астон Вилла28 12 5 11 37-39 41 48.8
10 Фулхэм28 11 6 11 39-39 39 46.4
11 Челси28 10 8 10 29-30 38 45.2
12 Кристал Пэлас29 7 9 13 24-39 30 34.5
13 Вулверхэмптон29 7 7 15 23-42 28 32.2
14 Вест Хэм Юнайтед27 7 6 14 25-34 27 33.3
15 Ноттингем Форест28 6 9 13 23-50 27 32.1
16 Борнмут28 7 6 15 27-55 27 32.1
17 Лидс Юнайтед28 6 8 14 36-48 26 31.0
18
Зона вылета
Эвертон28 6 8 14 22-40 26 31.0
19
Зона вылета
Лестер Сити28 7 4 17 39-49 25 29.8
20
Зона вылета
Саутгемптон29 6 5 18 23-47 23 26.4

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