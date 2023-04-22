Бостон Селтикс - Филадельфия Сиксерс прямая трансляция 14.05.2023
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 19156
14 Мая 2023 года в 22:30 (+03:00). НБА - плей-офф, 1/2 финала - Восток. 7-й матч
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Селтикс - Филадельфия Сиксерс, которое состоится 14 Мая 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, 1/2 финала - Восток. 7-й матч, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Селтикс
Бостон
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Главные тренеры
|Джо Маццулла
|Док Риверс
История личных встреч
|12.05.2023
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 6-й матч
|86 : 95
|10.05.2023
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 5-й матч
|103 : 115
|07.05.2023
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 4-й матч
|116 : 115 ОТ
|06.05.2023
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 3-й матч
|102 : 114
|04.05.2023
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 2-й матч
|121 : 87
|02.05.2023
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 1-й матч
|115 : 119
|05.04.2023
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 101
|26.02.2023
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 110
|09.02.2023
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 99
|19.10.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 117
|12.05.2023
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 6-й матч
|86 : 95
|10.05.2023
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 5-й матч
|103 : 115
|07.05.2023
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 4-й матч
|116 : 115 ОТ
|06.05.2023
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 3-й матч
|102 : 114
|04.05.2023
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 2-й матч
|121 : 87
|12.05.2023
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 6-й матч
|86 : 95
|10.05.2023
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 5-й матч
|103 : 115
|07.05.2023
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 4-й матч
|116 : 115 ОТ
|06.05.2023
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 3-й матч
|102 : 114
|04.05.2023
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Восток. 2-й матч
|121 : 87
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
QFE3
| Филадельфия Сиксерс
Бруклин Нетс
Филадельфия Сиксерс121 : 101
Бруклин Нетс
Филадельфия Сиксерс96 : 84
Бруклин Нетс
Бруклин Нетс97 : 102
Филадельфия Сиксерс
Бруклин Нетс88 : 96
Филадельфия Сиксерс
4
0
415
370
QFE2
| Бостон Селтикс
Атланта Хоукс
Бостон Селтикс112 : 99
Атланта Хоукс
Бостон Селтикс119 : 106
Атланта Хоукс
Атланта Хоукс130 : 122
Бостон Селтикс
Атланта Хоукс121 : 129
Бостон Селтикс
Бостон Селтикс117 : 119
Атланта Хоукс
Атланта Хоукс120 : 128
Бостон Селтикс
4
2
727
695
QFE4
| Кливленд Кавальерс
Нью-Йорк Никс
Кливленд Кавальерс97 : 101
Нью-Йорк Никс
Кливленд Кавальерс107 : 90
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк Никс99 : 79
Кливленд Кавальерс
Нью-Йорк Никс102 : 93
Кливленд Кавальерс
Кливленд Кавальерс95 : 106
Нью-Йорк Никс
1
4
471
498
QFE1
| Милуоки Бакс
Майами Хит
Милуоки Бакс117 : 130
Майами Хит
Милуоки Бакс138 : 122
Майами Хит
Майами Хит121 : 99
Милуоки Бакс
Майами Хит119 : 114
Милуоки Бакс
Милуоки Бакс126 : 128 ОТ
Майами Хит
1
4
594
620
1/4 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
QFW3
| Сакраменто Кингз
Голден Стэйт Уорриорз
Сакраменто Кингз126 : 123
Голден Стэйт Уорриорз
Сакраменто Кингз114 : 106
Голден Стэйт Уорриорз
Голден Стэйт Уорриорз114 : 97
Сакраменто Кингз
Голден Стэйт Уорриорз126 : 125
Сакраменто Кингз
Сакраменто Кингз116 : 123
Голден Стэйт Уорриорз
Голден Стэйт Уорриорз99 : 118
Сакраменто Кингз
Сакраменто Кингз100 : 120
Голден Стэйт Уорриорз
3
4
796
811
QFW2
| Мемфис Гриззлиз
Лос-Анджелес Лейкерс
Мемфис Гриззлиз112 : 128
Лос-Анджелес Лейкерс
Мемфис Гриззлиз103 : 93
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес Лейкерс111 : 101
Мемфис Гриззлиз
Лос-Анджелес Лейкерс117 : 111 ОТ
Мемфис Гриззлиз
Мемфис Гриззлиз116 : 99
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес Лейкерс125 : 85
Мемфис Гриззлиз
2
4
628
673
QFW4
| Финикс Санз
Лос-Анджелес Клипперс
Финикс Санз110 : 115
Лос-Анджелес Клипперс
Финикс Санз123 : 109
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес Клипперс124 : 129
Финикс Санз
Лос-Анджелес Клипперс100 : 112
Финикс Санз
Финикс Санз136 : 130
Лос-Анджелес Клипперс
4
1
610
578
QFW1
| Денвер Наггетс
Миннесота Тимбервулвз
Денвер Наггетс109 : 80
Миннесота Тимбервулвз
Денвер Наггетс122 : 113
Миннесота Тимбервулвз
Миннесота Тимбервулвз111 : 120
Денвер Наггетс
Миннесота Тимбервулвз114 : 108 ОТ
Денвер Наггетс
Денвер Наггетс112 : 109
Миннесота Тимбервулвз
4
1
571
527
1/2 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
SFE1
| Нью-Йорк Никс
Майами Хит
Нью-Йорк Никс101 : 108
Майами Хит
Нью-Йорк Никс111 : 105
Майами Хит
Майами Хит105 : 86
Нью-Йорк Никс
Майами Хит109 : 101
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк Никс112 : 103
Майами Хит
Майами Хит96 : 92
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк Никс16.05
Майами Хит
2
4
603
626
SFE2
| Бостон Селтикс
Филадельфия Сиксерс
Бостон Селтикс115 : 119
Филадельфия Сиксерс
Бостон Селтикс121 : 87
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия Сиксерс102 : 114
Бостон Селтикс
Филадельфия Сиксерс116 : 115 ОТ
Бостон Селтикс
Бостон Селтикс103 : 115
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия Сиксерс86 : 95
Бостон Селтикс
Бостон Селтикс14.05
Филадельфия Сиксерс
3
3
663
625
1/2 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
SFW1
| Денвер Наггетс
Финикс Санз
Денвер Наггетс125 : 107
Финикс Санз
Денвер Наггетс97 : 87
Финикс Санз
Финикс Санз121 : 114
Денвер Наггетс
Финикс Санз129 : 124
Денвер Наггетс
Денвер Наггетс118 : 102
Финикс Санз
Финикс Санз100 : 125
Денвер Наггетс
4
2
703
646
SFW2
| Голден Стэйт Уорриорз
Лос-Анджелес Лейкерс
Голден Стэйт Уорриорз112 : 117
Лос-Анджелес Лейкерс
Голден Стэйт Уорриорз127 : 100
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес Лейкерс127 : 97
Голден Стэйт Уорриорз
Лос-Анджелес Лейкерс104 : 101
Голден Стэйт Уорриорз
Голден Стэйт Уорриорз121 : 106
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес Лейкерс122 : 101
Голден Стэйт Уорриорз
2
4
659
676
Финал - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
FE
0
0
0
0
Финал - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
FW
0
0
0
0
| Денвер Наггетс
Лос-Анджелес Лейкерс
Денвер Наггетс17.05
Лос-Анджелес Лейкерс
Денвер Наггетс19.05
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес Лейкерс21.05
Денвер Наггетс
Лос-Анджелес Лейкерс23.05
Денвер Наггетс
Денвер Наггетс25.05
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес Лейкерс27.05
Денвер Наггетс
Денвер Наггетс29.05
Лос-Анджелес Лейкерс
0
0
0
0
Финал
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
F
0
0
0
0