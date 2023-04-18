Даллас Старз - Сиэтл Кракен 16 Мая прямая трансляция
Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
16 Мая 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, 1/2 финала - Запад. 7-й матч
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Сиэтл Кракен, которое состоится 16 Мая 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Главные тренеры
|Питер Дебур
|Дэйв Хэкстол
История личных встреч
|14.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 6-й матч
|6 : 3
|12.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 5-й матч
|5 : 2
|10.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 4-й матч
|3 : 6
|08.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 3-й матч
|7 : 2
|05.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 2-й матч
|4 : 2
|03.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 1-й матч
|4 : 5 ОТ
|22.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|14.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|12.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|24.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|14.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 6-й матч
|6 : 3
|12.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 5-й матч
|5 : 2
|10.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 4-й матч
|3 : 6
|08.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 3-й матч
|7 : 2
|05.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 2-й матч
|4 : 2
|14.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 6-й матч
|6 : 3
|12.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 5-й матч
|5 : 2
|10.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 4-й матч
|3 : 6
|08.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 3-й матч
|7 : 2
|05.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 2-й матч
|4 : 2
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
QFE2
| Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
Каролина Харрикейнз2 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Каролина Харрикейнз4 : 3 ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Айлендерс5 : 1
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс2 : 5
Каролина Харрикейнз
Каролина Харрикейнз2 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Айлендерс1 : 2 ОТ
Каролина Харрикейнз
4
2
16
15
QFE1
| Бостон Брюинз
Флорида Пантерз
Бостон Брюинз3 : 1
Флорида Пантерз
Бостон Брюинз3 : 6
Флорида Пантерз
Флорида Пантерз2 : 4
Бостон Брюинз
Флорида Пантерз2 : 6
Бостон Брюинз
Бостон Брюинз3 : 4 ОТ
Флорида Пантерз
Флорида Пантерз7 : 5
Бостон Брюинз
Бостон Брюинз3 : 4 ОТ
Флорида Пантерз
3
4
27
26
QFE3
| Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз1 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз1 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Рейнджерс1 : 2 ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс1 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Джерси Дэвилз4 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Рейнджерс5 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Джерси Дэвилз4 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
4
3
17
17
QFE4
| Торонто Мэйпл Лифс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс3 : 7
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс7 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 4 ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 5 ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто Мэйпл Лифс2 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа-Бэй Лайтнинг1 : 2 ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
4
2
23
21
1/4 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
QFW4
| Даллас Старз
Миннесота Уайлд
Даллас Старз2 : 3 ОТ
Миннесота Уайлд
Даллас Старз7 : 3
Миннесота Уайлд
Миннесота Уайлд5 : 1
Даллас Старз
Миннесота Уайлд2 : 3
Даллас Старз
Даллас Старз4 : 0
Миннесота Уайлд
Миннесота Уайлд1 : 4
Даллас Старз
4
2
21
14
QFW2
| Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз3 : 4 ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз4 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес Кингз3 : 2 ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз4 : 5 ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон Ойлерз6 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес Кингз4 : 5
Эдмонтон Ойлерз
4
2
25
20
QFW1
| Вегас Голден Найтс
Виннипег Джетс
Вегас Голден Найтс1 : 5
Виннипег Джетс
Вегас Голден Найтс5 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег Джетс4 : 5 ОТ
Вегас Голден Найтс
Виннипег Джетс2 : 4
Вегас Голден Найтс
Вегас Голден Найтс4 : 1
Виннипег Джетс
4
1
19
14
QFW3
| Колорадо Эвеланш
Сиэтл Кракен
Колорадо Эвеланш1 : 3
Сиэтл Кракен
Колорадо Эвеланш3 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл Кракен4 : 6
Колорадо Эвеланш
Сиэтл Кракен3 : 2 ОТ
Колорадо Эвеланш
Колорадо Эвеланш2 : 3
Сиэтл Кракен
Сиэтл Кракен1 : 4
Колорадо Эвеланш
Колорадо Эвеланш1 : 2
Сиэтл Кракен
3
4
19
18
1/2 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
SFE1
| Торонто Мэйпл Лифс
Флорида Пантерз
Торонто Мэйпл Лифс2 : 4
Флорида Пантерз
Торонто Мэйпл Лифс2 : 3
Флорида Пантерз
Флорида Пантерз3 : 2 ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Флорида Пантерз1 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто Мэйпл Лифс2 : 3 ОТ
Флорида Пантерз
1
4
10
14
SFE2
| Каролина Харрикейнз
Нью-Джерси Дэвилз
Каролина Харрикейнз5 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Каролина Харрикейнз6 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Джерси Дэвилз8 : 4
Каролина Харрикейнз
Нью-Джерси Дэвилз1 : 6
Каролина Харрикейнз
Каролина Харрикейнз3 : 2 ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
4
1
24
13
1/2 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
SFW1
| Даллас Старз
Сиэтл Кракен
Даллас Старз4 : 5 ОТ
Сиэтл Кракен
Даллас Старз4 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл Кракен7 : 2
Даллас Старз
Сиэтл Кракен3 : 6
Даллас Старз
Даллас Старз5 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл Кракен6 : 3
Даллас Старз
Даллас Старз16.05
Сиэтл Кракен
3
3
24
25
SFW2
| Вегас Голден Найтс
Эдмонтон Ойлерз
Вегас Голден Найтс6 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Вегас Голден Найтс1 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон Ойлерз1 : 5
Вегас Голден Найтс
Эдмонтон Ойлерз4 : 1
Вегас Голден Найтс
Вегас Голден Найтс4 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон Ойлерз2 : 5
Вегас Голден Найтс
4
2
22
19
Финал - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
FE
| Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз18.05
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз20.05
Флорида Пантерз
Флорида Пантерз22.05
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз24.05
Каролина Харрикейнз
Каролина Харрикейнз26.05
Флорида Пантерз
Флорида Пантерз28.05
Каролина Харрикейнз
Каролина Харрикейнз31.05
Флорида Пантерз
0
0
0
0
Финал - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
FW
| Вегас Голден Найтс
WSFW1
Вегас Голден Найтс19.05
WSFW1
Вегас Голден Найтс21.05
WSFW1
WSFW123.05
Вегас Голден Найтс
WSFW125.05
Вегас Голден Найтс
Вегас Голден Найтс27.05
WSFW1
WSFW129.05
Вегас Голден Найтс
Вегас Голден Найтс01.06
WSFW1
0
0
0
0
Кубок Стэнли
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
F
0
0
0
0