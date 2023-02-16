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Севилья - Ювентус 18 Мая прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
18 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига Европы, 1/2 финала. 2-й матч
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Севилья
Ювентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Ювентус, которое состоится 18 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья, Испания
Ювентус
Турин, Италия
13 Марокко вр Боно
22 Франция зщ Луак Баде
6 Сербия зщ Неманья Гудель
16 Испания пз Хесус Навас
19 Аргентина пз Маркос Акунья
20 Бразилия пз Фернандо
10 Хорватия пз Иван Ракитич
55 Аргентина пз Лукас Окампос
17 Аргентина пз Эрик Ламела
25 Испания нп Брайан Хиль
15 Марокко нп Юссеф Эн-Несири
1 Польша вр Войцех Щенсны
6 Бразилия зщ Данило
15 Италия зщ Федерико Гатти
12 Бразилия зщ Алекс Сандро
11 Колумбия пз Хуан Куадрадо
44 Италия пз Николо Фаджоли
5 Италия пз Мануэль Локателли
25 Франция пз Адриен Рабьо
17 Сербия пз Филип Костич
22 Аргентина нп Анхель Ди Мария
9 Сербия нп Душан Влахович
Главные тренеры
Испания Хосе Луис Мендилибар
Италия Массимилиано Аллегри
История личных встреч
11.05.2023 Лига Европы 1/2 финала. 1-й матч Ювентус1 : 1Севилья
22.11.2016 Лига чемпионов Группа H. 5-й тур Севилья1 : 3Ювентус
14.09.2016 Лига чемпионов Группа H. 1-й тур Ювентус0 : 0Севилья
08.12.2015 Лига чемпионов Группа D. 6-й тур Севилья1 : 0Ювентус
30.09.2015 Лига чемпионов Группа D. 2-й тур Ювентус2 : 0Севилья
14.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 0 : 3Севилья
11.05.2023 Лига Европы 1/2 финала. 1-й матч Ювентус1 : 1Севилья
04.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Севилья3 : 2
01.05.2023 Испания - Примера 32-й тур Севилья0 : 2
27.04.2023 Испания - Примера 31-й тур 0 : 1Севилья
14.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур Ювентус2 : 0
11.05.2023 Лига Европы 1/2 финала. 1-й матч Ювентус1 : 1Севилья
07.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур 0 : 2Ювентус
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур Ювентус2 : 1
30.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур 1 : 1Ювентус
Турнирная таблица
1/16 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
A01
 Барселона (Испания)
Манчестер Юнайтед (Англия)
Барселона
Манчестер Юнайтед
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Барселона
2 : 1
0
1
3
4
A05
 Аякс (Нидерланды)
Унион (Германия)
Аякс
Унион
0 : 0
Унион
Аякс
3 : 1
0
1
1
3
A04
 Шахтёр (Украина)
Ренн (Франция)
Шахтёр
Ренн
2 : 1
Ренн
Шахтёр
3 : 1 4 : 5
1
1
3
4
A08
 Ред Булл Зальцбург (Австрия)
Рома (Италия)
Ред Булл Зальцбург
Рома
1 : 0
Рома
Ред Булл Зальцбург
2 : 0
1
1
1
2
A02
 Ювентус (Италия)
Нант (Франция)
Ювентус
Нант
1 : 1
Нант
Ювентус
0 : 3
1
0
4
1
A07
 Севилья (Испания)
ПСВ Эйндховен (Нидерланды)
Севилья
ПСВ Эйндховен
3 : 0
ПСВ Эйндховен
Севилья
2 : 0
1
1
3
2
A03
 Спортинг (Португалия)
Мидтьюлланн (Дания)
Спортинг
Мидтьюлланн
1 : 1
Мидтьюлланн
Спортинг
0 : 4
1
0
5
1
A06
 Байер (Германия)
Монако (Монако)
Байер
Монако
2 : 3
Монако
Байер
2 : 3 3 : 5
1
1
5
5
1/8 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
B01
 Унион (Германия)
Юнион (Бельгия)
Унион
Юнион
3 : 3
Юнион
Унион
3 : 0
0
1
3
6
B04
 Байер (Германия)
Ференцварош (Венгрия)
Байер
Ференцварош
2 : 0
Ференцварош
Байер
0 : 2
2
0
4
0
B05
 Спортинг (Португалия)
Арсенал (Англия)
Спортинг
Арсенал
2 : 2
Арсенал
Спортинг
1 : 1 3 : 5
1
0
3
3
B07
 Рома (Италия)
Реал Сосьедад (Испания)
Рома
Реал Сосьедад
2 : 0
Реал Сосьедад
Рома
0 : 0
1
0
2
0
B02
 Севилья (Испания)
Фенербахче (Турция)
Севилья
Фенербахче
2 : 0
Фенербахче
Севилья
1 : 0
1
1
2
1
B03
 Ювентус (Италия)
Фрайбург (Германия)
Ювентус
Фрайбург
1 : 0
Фрайбург
Ювентус
0 : 2
2
0
3
0
B06
 Манчестер Юнайтед (Англия)
Бетис (Испания)
Манчестер Юнайтед
Бетис
4 : 1
Бетис
Манчестер Юнайтед
0 : 1
2
0
5
1
B08
 Шахтёр (Украина)
Фейеноорд (Нидерланды)
Шахтёр
Фейеноорд
1 : 1
Фейеноорд
Шахтёр
7 : 1
0
1
2
8
1/4 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
QF4
 Фейеноорд (Нидерланды)
Рома (Италия)
Фейеноорд
Рома
1 : 0
Рома
Фейеноорд
4 : 1 ДВ
1
1
2
4
QF1
 Манчестер Юнайтед (Англия)
Севилья (Испания)
Манчестер Юнайтед
Севилья
2 : 2
Севилья
Манчестер Юнайтед
3 : 0
0
1
2
5
QF2
 Ювентус (Италия)
Спортинг (Португалия)
Ювентус
Спортинг
1 : 0
Спортинг
Ювентус
1 : 1
1
0
2
1
QF3
 Байер (Германия)
Юнион (Бельгия)
Байер
Юнион
1 : 1
Юнион
Байер
1 : 4
1
0
5
2
1/2 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
SF1
 Ювентус (Италия)
Севилья (Испания)
Ювентус
Севилья
1 : 1
Севилья
Ювентус
18.05
0
0
1
1
SF2
 Рома (Италия)
Байер (Германия)
Рома
Байер
1 : 0
Байер
Рома
18.05
1
0
1
0
Финал
Метка
F
 SF1
SF2
31.05

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