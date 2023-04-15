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Тоттенхэм Хотспур - Брентфорд 20 Мая прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
20 Мая 2023 года в 14:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 37-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Тоттенхэм Хотспур
Брентфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Брентфорд, которое состоится 20 Мая 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Брентфорд
Лондон
20АнглияврФрейзер Форстер
12Бразилиязщ Эмерсон
17АргентиназщКристиан Ромеро
34ФранциязщКлеман Лангле
23ИспаниязщПедро Порро
33УэльсзщБен Дэвис
4АнглияпзОливер Скипп
5ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
21ШвецияпзДеян Кулушевски
7Южная КореянпСон Хын Мин
10АнглиянпГарри Кейн
1ИспанияврДавид Райя
16АнглиязщБен Ми
5ЯмайказщИтан Пиннок
13ДаниязщМатиас Йёргенсен
2ШотландиязщАарон Хики
3АнглиязщРико Генри
8ДанияпзМатиас Йенсен
15НигерияпзФрэнк Ониика
27ГерманияпзВитали Янельт
19КамерунпзБрайан Мбемо
11ДР КонгопзЙоан Висса
Главные тренеры
АнглияРайан Мэйсон (и.о.)
ДанияТомас Франк
История личных встреч
26.12.2022 Англия - Премьер-лига 17-й тур Брентфорд2 : 2Тоттенхэм Хотспур
23.04.2022 Англия - Премьер-лига 34-й тур Брентфорд0 : 0Тоттенхэм Хотспур
02.12.2021 Англия - Премьер-лига 14-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Брентфорд
05.01.2021 Англия - Кубок лиги 1/2 финала Тоттенхэм Хотспур2 : 0Брентфорд
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур 2 : 1Тоттенхэм Хотспур
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0
30.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур 4 : 3Тоттенхэм Хотспур
27.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 2
23.04.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур 6 : 1Тоттенхэм Хотспур
14.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Брентфорд2 : 0
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур 1 : 0Брентфорд
29.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Брентфорд2 : 1
26.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур 0 : 2Брентфорд
22.04.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Брентфорд1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити35 27 4 4 92-31 85 81.0
2
Лига чемпионов
Арсенал36 25 6 5 83-42 81 75.0
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед36 19 12 5 67-32 69 63.9
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед35 20 6 9 51-41 66 62.9
5
Лига Европы
Ливерпуль36 19 8 9 70-42 65 60.2
6
Лига конференций
Брайтон энд Хоув Альбион35 17 7 11 67-49 58 55.2
7 Тоттенхэм Хотспур36 17 6 13 65-59 57 52.8
8 Астон Вилла36 17 6 13 48-44 57 52.8
9 Брентфорд36 13 14 9 54-45 53 49.1
10 Фулхэм36 15 6 15 52-49 51 47.2
11 Челси35 11 10 14 36-41 43 41.0
12 Кристал Пэлас36 11 10 15 37-46 43 39.8
13 Вулверхэмптон36 11 7 18 30-52 40 37.0
14 Борнмут36 11 6 19 37-69 39 36.1
15 Вест Хэм Юнайтед36 10 7 19 38-52 37 34.3
16 Ноттингем Форест36 8 10 18 36-67 34 31.5
17 Эвертон36 7 11 18 32-56 32 29.6
18
Зона вылета
Лидс Юнайтед36 7 10 19 46-71 31 28.7
19
Зона вылета
Лестер Сити36 8 6 22 49-67 30 27.8
20
Зона вылета
Саутгемптон36 6 6 24 31-66 24 22.2

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