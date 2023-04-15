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Альмерия - Мальорка 20 Мая прямая трансляция

Стадион: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания), вместимость: 15200
20 Мая 2023 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 35-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания);
Альмерия
Мальорка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альмерия - Мальорка, которое состоится 20 Мая 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Альмерия
Альмерия
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
13ИспанияврФернандо Мартинес
19БразилиязщРодриго Эли
22СербиязщСрджан Бабич
20ИспаниязщАлекс Сентельес
17ИспанияпзАлехандро Посо
6Испанияпз Сезар
3ИспанияпзГонсало Мелеро
5АргентинапзЛукас Робертоне
16КолумбияпзЛуис Суарес
12БразилиянпЛео Баптистау
10ИспаниянпАдриан Эмбарба
1СербияврПредраг Райкович
15ИспаниязщПабло Маффео
24СловакиязщМартин Вальент
21ИспаниязщАнтонио Раильо
6ИспаниязщХосе Копете
18ИспаниязщХауме Коста
4ИспанияпзИньиго Руис
11ИспанияпзМану Морланес
19Южная КореяпзЛи Кан Ин
7КосовонпВедат Мурики
23СенегалнпАмат Ндиайе
Главные тренеры
ИспанияХоан Руби
ИспанияТони Амор
МексикаХавьер Агирре
История личных встреч
17.09.2022 Испания - Примера 6-й тур Мальорка1 : 0Альмерия
21.02.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 26-й тур Мальорка2 : 0Альмерия
03.12.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 16-й тур Альмерия0 : 1Мальорка
19.05.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 39-й тур Мальорка1 : 0Альмерия
06.01.2019 Испания - Сегунда Сегунда. 20-й тур Альмерия2 : 0Мальорка
20.05.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 39-й тур Мальорка1 : 0Альмерия
11.12.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 18-й тур Альмерия2 : 1Мальорка
27.03.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 31-й тур Альмерия1 : 1Мальорка
25.10.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 10-й тур Мальорка1 : 0Альмерия
15.05.2011 Испания - Примера 37-й тур Альмерия3 : 1Мальорка
13.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 3 : 1Альмерия
02.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Альмерия2 : 1
29.04.2023 Испания - Примера 32-й тур 4 : 2Альмерия
26.04.2023 Испания - Примера 31-й тур 1 : 2Альмерия
22.04.2023 Испания - Примера 30-й тур Альмерия1 : 2
12.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Мальорка1 : 0
04.05.2023 Испания - Примера 33-й тур 2 : 1Мальорка
01.05.2023 Испания - Примера 32-й тур Мальорка1 : 1
26.04.2023 Испания - Примера 31-й тур 3 : 1Мальорка
23.04.2023 Испания - Примера 30-й тур Мальорка3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона34 27 4 3 64-13 85 83.3
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид34 22 5 7 70-32 71 69.6
3
Лига чемпионов
Атлетико М34 21 6 7 60-27 69 67.6
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад34 18 8 8 45-31 62 60.8
5
Лига Европы
Вильярреал34 17 6 11 52-35 57 55.9
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис34 16 7 11 43-38 55 53.9
7 Жирона34 13 9 12 54-48 48 47.1
8 Осасуна34 13 8 13 32-36 47 46.1
9 Севилья34 13 8 13 44-49 47 46.1
10 Атлетик Б34 13 8 13 44-38 47 46.1
11 Райо Вальекано34 12 10 12 41-45 46 45.1
12 Мальорка34 12 8 14 33-37 44 43.1
13 Сельта34 10 9 15 39-48 39 38.2
14 Валенсия34 10 7 17 38-41 37 36.3
15 Альмерия34 10 6 18 43-61 36 35.3
16 Кадис34 8 11 15 26-50 35 34.3
17 Вальядолид34 10 5 19 30-60 35 34.3
18
Зона вылета
Хетафе34 8 10 16 30-43 34 33.3
19
Зона вылета
Эспаньол34 7 10 17 42-60 31 30.4
20
Зона вылета
Эльче34 4 7 23 26-64 19 18.6

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