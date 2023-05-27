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Ренн - Монако 27 Мая прямая трансляция

Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
27 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 37-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Ренн
Монако

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Монако, которое состоится 27 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Монако
Монако
30ФранцияврСтив Манданда
27МализщАмари Траоре
23ФранциязщВарме Омари
5БельгиязщАртур Теате
18ФранцияпзЖануэль Белосьян
8ФранцияпзБатист Сантамария
14ФранцияпзБенжамен Буриго
21ХорватияпзЛовро Майер
10БельгиянпЖереми Доку
19ФранциянпАмин Гуири
17КамеруннпКарл Токо Экамби
16ГерманияврАлександр Нюбель
2Бразилиязщ Вандерсон
12БразилиязщКаю Энрике
6ФранциязщАксель Дисаси
34ФранциязщКрислен Матсима
17РоссияпзАлександр Головин
4МалипзМохамед Камара
19ФранцияпзЮссуф Фофана
36ШвейцариянпБрил Эмболо
27СенегалнпКрепен Дьятта
10ФранциянпВиссам Бен-Йеддер
Главные тренеры
ФранцияБруно Женезио
БельгияФилипп Клеман
История личных встреч
13.08.2022 Франция - Лига 1 2-й тур Монако1 : 1Ренн
15.04.2022 Франция - Лига 1 32-й тур Ренн2 : 3Монако
22.12.2021 Франция - Лига 1 19-й тур Монако2 : 1Ренн
16.05.2021 Франция - Лига 1 37-й тур Монако2 : 1Ренн
19.09.2020 Франция - Лига 1 4-й тур Ренн2 : 1Монако
20.10.2019 Франция - Лига 1 10-й тур Монако3 : 2Ренн
01.05.2019 Франция - Лига 1 34-й тур Ренн2 : 2Монако
09.01.2019 Франция - Кубок лиги 1/4 финала Монако1 : 1 8 : 7Ренн
07.10.2018 Франция - Лига 1 9-й тур Монако1 : 2Ренн
04.04.2018 Франция - Лига 1 31-й тур Ренн1 : 1Монако
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур 0 : 5Ренн
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Ренн4 : 0
06.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 2 : 1Ренн
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Ренн4 : 2
23.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур 1 : 0Ренн
19.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур 3 : 1Монако
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Монако0 : 0
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 1 : 2Монако
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Монако0 : 4
22.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур 3 : 0Монако
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ36 27 3 6 86-36 84 77.8
2
Лига чемпионов
Ланс36 23 9 4 62-28 78 72.2
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель36 22 7 7 66-37 73 67.6
4
Лига Европы
Монако36 19 8 9 69-54 65 60.2
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль36 18 9 9 62-42 63 58.3
6 Ренн36 19 5 12 65-38 62 57.4
7 Лион36 17 8 11 61-44 59 54.6
8 Клермон36 15 8 13 40-47 53 49.1
9 Ницца36 13 13 10 42-34 52 48.1
10 Лорьян36 14 10 12 50-50 52 48.1
11 Реймс36 12 15 9 44-39 51 47.2
12 Монпелье36 14 5 17 60-58 47 43.5
13 Тулуза36 12 8 16 48-55 44 40.7
14 Брест36 10 11 15 41-51 41 38.0
15 Страсбург36 9 12 15 49-56 39 36.1
16 Осер36 8 10 18 33-59 34 31.5
17
Зона вылета
Нант36 6 15 15 35-53 33 30.6
18
Зона вылета
Труа36 4 11 21 43-78 23 21.3
19
Зона вылета
Аяччо36 6 5 25 22-71 23 21.3
20
Зона вылета
Анже36 3 6 27 31-79 15 13.9

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