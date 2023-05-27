Ренн - Монако 27 Мая прямая трансляция
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
27 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 37-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Монако, которое состоится 27 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн
Монако
Монако
|30
|вр
|Стив Манданда
|27
|зщ
|Амари Траоре
|23
|зщ
|Варме Омари
|5
|зщ
|Артур Теате
|18
|пз
|Жануэль Белосьян
|8
|пз
|Батист Сантамария
|14
|пз
|Бенжамен Буриго
|21
|пз
|Ловро Майер
|10
|нп
|Жереми Доку
|19
|нп
|Амин Гуири
|17
|нп
|Карл Токо Экамби
|16
|вр
|Александр Нюбель
|2
|зщ
|Вандерсон
|12
|зщ
|Каю Энрике
|6
|зщ
|Аксель Дисаси
|34
|зщ
|Крислен Матсима
|17
|пз
|Александр Головин
|4
|пз
|Мохамед Камара
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|36
|нп
|Брил Эмболо
|27
|нп
|Крепен Дьятта
|10
|нп
|Виссам Бен-Йеддер
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Филипп Клеман
История личных встреч
|13.08.2022
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|15.04.2022
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|2 : 3
|22.12.2021
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|2 : 1
|16.05.2021
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 1
|19.09.2020
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 1
|20.10.2019
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 2
|01.05.2019
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 2
|09.01.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 1 8 : 7
|07.10.2018
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 2
|04.04.2018
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 5
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|4 : 0
|06.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|30.04.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|4 : 2
|23.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 0
|19.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|3 : 1
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|0 : 0
|07.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 2
|30.04.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 4
|22.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|36
|27
|3
|6
|86-36
|84
|77.8
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|36
|23
|9
|4
|62-28
|78
|72.2
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|36
|22
|7
|7
|66-37
|73
|67.6
| 4
Лига Европы
|Монако
|36
|19
|8
|9
|69-54
|65
|60.2
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|36
|18
|9
|9
|62-42
|63
|58.3
|6
|Ренн
|36
|19
|5
|12
|65-38
|62
|57.4
|7
|Лион
|36
|17
|8
|11
|61-44
|59
|54.6
|8
|Клермон
|36
|15
|8
|13
|40-47
|53
|49.1
|9
|Ницца
|36
|13
|13
|10
|42-34
|52
|48.1
|10
|Лорьян
|36
|14
|10
|12
|50-50
|52
|48.1
|11
|Реймс
|36
|12
|15
|9
|44-39
|51
|47.2
|12
|Монпелье
|36
|14
|5
|17
|60-58
|47
|43.5
|13
|Тулуза
|36
|12
|8
|16
|48-55
|44
|40.7
|14
|Брест
|36
|10
|11
|15
|41-51
|41
|38.0
|15
|Страсбург
|36
|9
|12
|15
|49-56
|39
|36.1
|16
|Осер
|36
|8
|10
|18
|33-59
|34
|31.5
| 17
Зона вылета
|Нант
|36
|6
|15
|15
|35-53
|33
|30.6
| 18
Зона вылета
|Труа
|36
|4
|11
|21
|43-78
|23
|21.3
| 19
Зона вылета
|Аяччо
|36
|6
|5
|25
|22-71
|23
|21.3
| 20
Зона вылета
|Анже
|36
|3
|6
|27
|31-79
|15
|13.9