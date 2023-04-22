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Лестер Сити - Вест Хэм Юнайтед 28 Мая прямая трансляция

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
28 Мая 2023 года в 18:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 38-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Лестер Сити
Вест Хэм Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 28 Мая 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
31ДанияврДаниэль Иверсен
27БельгиязщТимоти Кастань
3БельгиязщВаут Фас
6Северная ИрландиязщДжонатан Эванс
33АнглиязщЛюк Томас
42ФранцияпзБубакари Сумаре
22АнглияпзКирман Дьюсбери-Холл
10АнглияпзДжеймс Мэддисон
8БельгияпзЮри Тилеманс
7АнглияпзХарви Барнс
9АнглиянпДжейми Варди
1ПольшаврЛукаш Фабианьски
5ЧехиязщВладимир Цоуфал
27МароккозщНаиф Агер
4ФранциязщКурт Зума
3АнглиязщАарон Крессуэлл
11БразилияпзЛукас Пакета
41АнглияпзДеклан Райс
28ЧехияпзТомаш Соучек
8ИспанияпзПабло Форнальс
20АнглиянпДжаррод Боуэн
9ЯмайканпМайкл Антонио
Главные тренеры
АнглияДин Смит
ШотландияДэвид Мойес
История личных встреч
12.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2Лестер Сити
13.02.2022 Англия - Премьер-лига 25-й тур Лестер Сити2 : 2Вест Хэм Юнайтед
23.08.2021 Англия - Премьер-лига 2-й тур Вест Хэм Юнайтед4 : 1Лестер Сити
11.04.2021 Англия - Премьер-лига 31-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 2Лестер Сити
04.10.2020 Англия - Премьер-лига 4-й тур Лестер Сити0 : 3Вест Хэм Юнайтед
22.01.2020 Англия - Премьер-лига 24-й тур Лестер Сити4 : 1Вест Хэм Юнайтед
28.12.2019 Англия - Премьер-лига 20-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2Лестер Сити
20.04.2019 Англия - Премьер-лига 35-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2Лестер Сити
27.10.2018 Англия - Премьер-лига 10-й тур Лестер Сити1 : 1Вест Хэм Юнайтед
05.05.2018 Англия - Премьер-лига 37-й тур Лестер Сити0 : 2Вест Хэм Юнайтед
22.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур 0 : 0Лестер Сити
15.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Лестер Сити0 : 3
08.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур 5 : 3Лестер Сити
01.05.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Лестер Сити2 : 2
25.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур 1 : 1Лестер Сити
21.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 1
18.05.2023 Лига конференций 1/2 финала. 2-й матч 0 : 1Вест Хэм Юнайтед
14.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур 2 : 0Вест Хэм Юнайтед
11.05.2023 Лига конференций 1/2 финала. 1-й матч Вест Хэм Юнайтед2 : 1
07.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити37 28 5 4 94-32 89 80.2
2
Лига чемпионов
Арсенал37 25 6 6 83-43 81 73.0
3
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед37 22 6 9 56-42 72 64.9
4
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед37 19 13 5 67-32 70 63.1
5
Лига Европы
Ливерпуль37 19 9 9 71-43 66 59.5
6
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион37 18 8 11 71-51 62 55.9
7
Лига конференций
Астон Вилла37 17 7 13 49-45 58 52.3
8 Тоттенхэм Хотспур37 17 6 14 66-62 57 51.4
9 Брентфорд37 14 14 9 57-46 56 50.5
10 Фулхэм37 15 7 15 54-51 52 46.8
11 Кристал Пэлас37 11 11 15 39-48 44 39.6
12 Челси37 11 10 16 37-46 43 38.7
13 Вулверхэмптон37 11 8 18 31-53 41 36.9
14 Вест Хэм Юнайтед37 11 7 19 41-53 40 36.0
15 Борнмут37 11 6 20 37-70 39 35.1
16 Ноттингем Форест37 9 10 18 37-67 37 33.3
17 Эвертон37 7 12 18 33-57 33 29.7
18
Зона вылета
Лестер Сити37 8 7 22 49-67 31 27.9
19
Зона вылета
Лидс Юнайтед37 7 10 20 47-74 31 27.9
20
Зона вылета
Саутгемптон37 6 6 25 32-69 24 21.6

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