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Армения - Латвия 19 Июня прямая трансляция

Стадион: Республиканский имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения), вместимость: 14530
19 Июня 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 4-й тур
Армения
Латвия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Армения - Латвия, которое состоится 19 Июня 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Республиканский имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Армения
Латвия
Главные тренеры
Украина Александр Васильевич Петраков
Латвия Дайнис Казакевич
История личных встреч
03.09.2014 Товарищеские матчи (сборные) Сентябрь 2014 Латвия2 : 0Армения
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 3-й тур 2 : 4Армения
28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Армения2 : 2
25.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 1-й тур Армения1 : 2
19.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 2 : 0Армения
16.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 2 2 : 2Армения
16.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 3-й тур Латвия2 : 3
28.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа D. 2-й тур 1 : 0Латвия
22.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 2Латвия
25.09.2022 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 1. 6-й тур 1 : 1Латвия
22.09.2022 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 1. 5-й тур Латвия1 : 2
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