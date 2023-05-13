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Кавасаки Фронтале - Бавария 29 Июля прямая трансляция

Стадион: Японский Национальный (Токио, Япония), вместимость: 68089
29 Июля 2023 года в 13:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Кавасаки Фронтале
Бавария

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кавасаки Фронтале - Бавария, которое состоится 29 Июля 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Японский Национальный (Токио, Япония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кавасаки Фронтале
Кавасаки, Япония
Бавария
Мюнхен, Германия
Главные тренеры
Япония Тору Оники
Германия Томас Тухель
История личных встреч
22.07.2023 Япония - Джей-лига 16-й тур 2 : 2Кавасаки Фронтале
15.07.2023 Япония - Джей-лига 21-й тур 0 : 1Кавасаки Фронтале
08.07.2023 Япония - Джей-лига 20-й тур Кавасаки Фронтале3 : 0
01.07.2023 Япония - Джей-лига 19-й тур 2 : 0Кавасаки Фронтале
24.06.2023 Япония - Джей-лига 18-й тур 1 : 1Кавасаки Фронтале
26.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Бавария1 : 2
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур 1 : 2Бавария
20.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Бавария1 : 3
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур Бавария6 : 0
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур 1 : 2Бавария

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