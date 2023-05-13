Кавасаки Фронтале - Бавария 29 Июля прямая трансляция
Стадион: Японский Национальный (Токио, Япония), вместимость: 68089
29 Июля 2023 года в 13:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кавасаки Фронтале - Бавария, которое состоится 29 Июля 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Японский Национальный (Токио, Япония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кавасаки Фронтале
Кавасаки, Япония
Бавария
Мюнхен, Германия
Главные тренеры
|Тору Оники
|Томас Тухель
История личных встреч
|22.07.2023
|Япония - Джей-лига
|16-й тур
|2 : 2
|15.07.2023
|Япония - Джей-лига
|21-й тур
|0 : 1
|08.07.2023
|Япония - Джей-лига
|20-й тур
|3 : 0
|01.07.2023
|Япония - Джей-лига
|19-й тур
|2 : 0
|24.06.2023
|Япония - Джей-лига
|18-й тур
|1 : 1
|26.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|20.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 3
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|6 : 0
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2