Динамо Мх - Кубань 30 Июля прямая трансляция
Стадион: имени Елены Исинбаевой (Махачкала, Россия), вместимость: 6000
30 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 3-й тур
Главный судья: Александр Машлякевич (Москва, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Кубань, которое состоится 30 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: имени Елены Исинбаевой (Махачкала, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Кубань
Краснодар
Главные тренеры
|Курбан Бекиевич Бердыев
|Александр Витальевич Григорян
История личных встреч
|14.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|0 : 1
|23.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|2 : 1
|27.05.2021
|ПФЛ - Группа 1
|31-й тур
|4 : 1
|14.11.2020
|ПФЛ - Группа 1
|15-й тур
|0 : 1
|10.11.2019
|ПФЛ - Юг
|17-й тур
|5 : 2
|01.08.2019
|ПФЛ - Юг
|3-й тур
|2 : 0
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|0 : 0
|15.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 0
|06.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|25.06.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|1 : 2
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|2 : 0
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|1 : 2
|11.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|1 : 2
|27.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 2