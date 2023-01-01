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Динамо Мх - Кубань 30 Июля прямая трансляция

Стадион: имени Елены Исинбаевой (Махачкала, Россия), вместимость: 6000
30 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 3-й тур
Главный судья: Александр Машлякевич (Москва, Россия);
Динамо Мх
Кубань

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Кубань, которое состоится 30 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: имени Елены Исинбаевой (Махачкала, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Кубань
Краснодар
Главные тренеры
Туркменистан Курбан Бекиевич Бердыев
Россия Александр Витальевич Григорян
История личных встреч
14.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур Кубань0 : 1Динамо Мх
23.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур Динамо Мх2 : 1Кубань
27.05.2021 ПФЛ - Группа 1 31-й тур Кубань4 : 1Динамо Мх
14.11.2020 ПФЛ - Группа 1 15-й тур Динамо Мх0 : 1Кубань
10.11.2019 ПФЛ - Юг 17-й тур Кубань5 : 2Динамо Мх
01.08.2019 ПФЛ - Юг 3-й тур Динамо Мх2 : 0Кубань
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур 0 : 0Динамо Мх
15.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур 2 : 0Динамо Мх
06.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Динамо Мх
25.06.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Динамо Мх1 : 1
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур Динамо Мх1 : 2
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур 2 : 0Кубань
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Кубань1 : 2
11.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 0Кубань
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 1 : 2
27.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур 0 : 2

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