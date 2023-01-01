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Ливерпуль - Бавария 02 Августа прямая трансляция

Стадион: Национальный (Сингапур, Сингапур), вместимость: 55000
02 Августа 2023 года в 14:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Ливерпуль
Бавария

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Бавария, которое состоится 02 Августа 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Национальный (Сингапур, Сингапур). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Бавария
Мюнхен, Германия
Главные тренеры
Германия Юрген Клопп
Германия Томас Тухель
История личных встреч
13.03.2019 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Бавария1 : 3Ливерпуль
19.02.2019 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Ливерпуль0 : 0Бавария
01.08.2017 Ауди Кап - 2017 1/2 финала Бавария0 : 3Ливерпуль
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ливерпуль4 : 0
24.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 4Ливерпуль
19.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 4Ливерпуль
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур 4 : 4Ливерпуль
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Ливерпуль1 : 1
29.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 1Бавария
26.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Бавария1 : 2
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур 1 : 2Бавария
20.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Бавария1 : 3
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур Бавария6 : 0
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