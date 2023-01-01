Ливерпуль - Бавария 02 Августа прямая трансляция
Стадион: Национальный (Сингапур, Сингапур), вместимость: 55000
02 Августа 2023 года в 14:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Бавария, которое состоится 02 Августа 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Национальный (Сингапур, Сингапур). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Бавария
Мюнхен, Германия
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Томас Тухель
История личных встреч
|13.03.2019
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 3
|19.02.2019
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 0
|01.08.2017
|Ауди Кап - 2017
|1/2 финала
|0 : 3
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|24.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 4
|19.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 4
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|4 : 4
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|26.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|20.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 3
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|6 : 0
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