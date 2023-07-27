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Актобе - Сепси ОСК 17 Августа прямая трансляция

17 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Актобе
Сепси ОСК

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Актобе - Сепси ОСК, которое состоится 17 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 3-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Актобе
Актобе, Казахстан
Сепси ОСК
Сфынту-Георге, Румыния
История личных встреч
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчСепси ОСК1 : 1Актобе
13.08.2023Казахстан - Премьер-лига19-й тур1 : 1Актобе
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчСепси ОСК1 : 1Актобе
06.08.2023Казахстан - Премьер-лига18-й турАктобе4 : 2
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матчАктобе1 : 2
30.07.2023Казахстан - Премьер-лига17-й тур2 : 2Актобе
10.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 1-й матчСепси ОСК1 : 1Актобе
07.08.2023Румыния - Лига 1Лига 1. 4-й турСепси ОСК1 : 1
03.08.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 2-й матчСепси ОСК4 : 0
31.07.2023Румыния - Лига 1Лига 1. 3-й тур0 : 3Сепси ОСК
27.07.2023Лига конференций2-й квалификационный раунд. 1-й матч0 : 2Сепси ОСК

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