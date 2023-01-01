02:27 ()
Свернуть список

Салернитана - Удинезе 28 Августа прямая трансляция

Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
28 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 2-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Салернитана
Удинезе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Удинезе, которое состоится 28 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Салернитана
Салерно
Удинезе
Удине
13 Мексика вр Гильермо Очоа
66 Италия зщ Маттео Ловато
23 Словакия зщ Норберт Дьёмбер
98 Италия зщ Лоренцо Пирола
30 Италия зщ Паскуале Маццокки
3 Хорватия зщ Домагой Брадарич
18 Мали пз Лассана Кулибали
99 Польша пз Матеуш Ленговски
20 Кипр пз Григорис Кастанос
87 Италия пз Антонио Кандрева
10 Сенегал нп Булайе Диа
1 Италия вр Марко Сильвестри
27 Бельгия зщ Кристиан Кабазель
18 Аргентина зщ Патрисио Перес
29 Словения зщ Яка Бийол
2 Ирландия зщ Фести Эбоселе
33 Зимбабве зщ Джордан Земура
24 Сербия пз Лазар Самарджич
11 Бразилия пз Уолас
4 Словения пз Санди Ловрич
26 Франция нп Флорьян Товен
7 Нигерия нп Исаак Саксесс
Главные тренеры
Португалия Паулу Соуза
Италия Андреа Соттиль
История личных встреч
27.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур Салернитана3 : 2Удинезе
20.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 2-й тур Удинезе0 : 0Салернитана
22.05.2022 Италия - Серия А 38-й тур Салернитана0 : 4Удинезе
20.04.2022 Италия - Серия А 19-й тур Удинезе0 : 1Салернитана
20.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур 2 : 2Салернитана
13.08.2023 Кубок Италии 1-й раунд Салернитана1 : 0
03.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур 2 : 0Салернитана
27.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур Салернитана3 : 2Удинезе
22.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур 2 : 2Салернитана
20.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур Удинезе0 : 3
11.08.2023 Кубок Италии 1-й раунд Удинезе4 : 1
25.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 2Удинезе
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Удинезе0 : 1
27.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур Салернитана3 : 2Удинезе

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close