Салернитана - Удинезе 28 Августа прямая трансляция
Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
28 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 2-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Удинезе, которое состоится 28 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Салернитана
Салерно
Удинезе
Удине
|13
|вр
|Гильермо Очоа
|66
|зщ
|Маттео Ловато
|23
|зщ
|Норберт Дьёмбер
|98
|зщ
|Лоренцо Пирола
|30
|зщ
|Паскуале Маццокки
|3
|зщ
|Домагой Брадарич
|18
|пз
|Лассана Кулибали
|99
|пз
|Матеуш Ленговски
|20
|пз
|Григорис Кастанос
|87
|пз
|Антонио Кандрева
|10
|нп
|Булайе Диа
|1
|вр
|Марко Сильвестри
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|18
|зщ
|Патрисио Перес
|29
|зщ
|Яка Бийол
|2
|зщ
|Фести Эбоселе
|33
|зщ
|Джордан Земура
|24
|пз
|Лазар Самарджич
|11
|пз
|Уолас
|4
|пз
|Санди Ловрич
|26
|нп
|Флорьян Товен
|7
|нп
|Исаак Саксесс
Главные тренеры
|Паулу Соуза
|Андреа Соттиль
История личных встреч
|27.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|3 : 2
|20.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 2-й тур
|0 : 0
|22.05.2022
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 4
|20.04.2022
|Италия - Серия А
|19-й тур
|0 : 1
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 2
|13.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|1 : 0
|03.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|2 : 0
|27.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|3 : 2
|22.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|2 : 2
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 3
|11.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|4 : 1
|25.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|0 : 1
|27.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|3 : 2