Новая Зеландия - Иордания прямая трансляция 28.08.2023
Стадион: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины), вместимость: 15000
28 Августа 2023 года в 11:45 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа C. 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Новая Зеландия - Иордания, которое состоится 28 Августа 2023 года в 11:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа C. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Новая Зеландия
Иордания
Главные тренеры
|Перо Кэмерон
|Весам Аль-Сус
История личных встреч
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа C. 1-й тур
|99 : 72
|09.09.2019
|ЧМ-2019 (м)
|Группа O. 2-й тур
|101 : 102
|07.09.2019
|ЧМ-2019 (м)
|Группа O. 1-й тур
|111 : 81
|05.09.2019
|ЧМ-2019 (м)
|Группа F. 3-й тур
|103 : 97
|03.09.2019
|ЧМ-2019 (м)
|Группа F. 2-й тур
|83 : 93
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа C. 1-й тур
|71 : 92
|09.09.2019
|ЧМ-2019 (м)
|Группа P. 2-й тур
|79 : 77
|07.09.2019
|ЧМ-2019 (м)
|Группа P. 1-й тур
|126 : 71
|05.09.2019
|ЧМ-2019 (м)
|Группа G. 3-й тур
|96 : 62
|03.09.2019
|ЧМ-2019 (м)
|Группа G. 2-й тур
|64 : 103