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Новая Зеландия - Иордания прямая трансляция 28.08.2023

Стадион: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины), вместимость: 15000
28 Августа 2023 года в 11:45 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа C. 1-й тур
Новая Зеландия
Иордания

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Новая Зеландия - Иордания, которое состоится 28 Августа 2023 года в 11:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа C. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Новая Зеландия
Иордания
Главные тренеры
Новая Зеландия Перо Кэмерон
Иордания Весам Аль-Сус
История личных встреч
26.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа C. 1-й тур 99 : 72Новая Зеландия
09.09.2019 ЧМ-2019 (м) Группа O. 2-й тур 101 : 102Новая Зеландия
07.09.2019 ЧМ-2019 (м) Группа O. 1-й тур Новая Зеландия111 : 81
05.09.2019 ЧМ-2019 (м) Группа F. 3-й тур 103 : 97Новая Зеландия
03.09.2019 ЧМ-2019 (м) Группа F. 2-й тур 83 : 93Новая Зеландия
26.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа C. 1-й тур Иордания71 : 92
09.09.2019 ЧМ-2019 (м) Группа P. 2-й тур Иордания79 : 77
07.09.2019 ЧМ-2019 (м) Группа P. 1-й тур 126 : 71Иордания
05.09.2019 ЧМ-2019 (м) Группа G. 3-й тур 96 : 62Иордания
03.09.2019 ЧМ-2019 (м) Группа G. 2-й тур Иордания64 : 103

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