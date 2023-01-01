Спартак М - Динамо М 29 Августа прямая трансляция
29 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа D
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Динамо М, которое состоится 29 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа D, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Гильермо Абаскаль
|Марцел Личка
История личных встреч
|08.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 3
|20.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
|29.05.2022
|Кубок России
|Финал
|2 : 1
|06.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|0 : 2
|16.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|11-й тур
|2 : 2
|13.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|1 : 2
|20.02.2021
|Кубок России
|1/8 финала
|2 : 0
|21.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|15-й тур
|1 : 1
|29.02.2020
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|0 : 2
|03.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|0 : 0
|26.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|20.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|11.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 2
|08.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|5 : 4
|05.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 4
|26.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|19.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|13.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|09.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|4 : 3
|06.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
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