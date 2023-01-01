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Спартак М - Динамо М 29 Августа прямая трансляция

29 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа D
Спартак М
Динамо М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Динамо М, которое состоится 29 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа D, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Испания Гильермо Абаскаль
Чехия Марцел Личка
История личных встреч
08.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур Спартак М3 : 3Динамо М
20.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Динамо М1 : 0Спартак М
29.05.2022 Кубок России Финал Спартак М2 : 1Динамо М
06.03.2022 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Динамо М0 : 2Спартак М
16.10.2021 Россия - Премьер-Лига 11-й тур Спартак М2 : 2Динамо М
13.03.2021 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Динамо М1 : 2Спартак М
20.02.2021 Кубок России 1/8 финала Динамо М2 : 0Спартак М
21.11.2020 Россия - Премьер-Лига 15-й тур Спартак М1 : 1Динамо М
29.02.2020 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Динамо М0 : 2Спартак М
03.08.2019 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Спартак М0 : 0Динамо М
26.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Спартак М0 : 0
20.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Спартак М1 : 3
11.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур 3 : 2Спартак М
08.08.2023 Фонбет Кубок России Группа D Спартак М5 : 4
05.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 1 : 4Спартак М
26.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур 2 : 2Динамо М
19.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Динамо М2 : 1
13.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Динамо М2 : 0
09.08.2023 Фонбет Кубок России Группа D Динамо М4 : 3
06.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 2 : 3Динамо М
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«Спартак» потерял очки в третьем матче подряд. Из команд, который сейчас входят в топ-6 РПЛ, столь длинной серии без побед нет больше ни у кого. Почему подобное происходит именно со «Спартаком»?Разбираем проблемы красно-белых: Виноват ли Абаскаль в кризисе «Спартака»? 0'«Динамо» провернуло самый дорогой трансфер недели в РПЛ.Дайджест трансферов РПЛ: «Спартак» отдал игрока в Первую лигу, у «Динамо» — мощное усиление. Трансферы недели в РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Спартак» — «Динамо». Это соперники по группе D. Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.

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