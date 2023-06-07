Интернасьонал - Боливар 30 Августа прямая трансляция
30 Августа 2023 года в 01:00 (+03:00). Кубок Либертадорес - 2023, 1/4 финала. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интернасьонал - Боливар, которое состоится 30 Августа 2023 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Либертадорес - 2023, 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интернасьонал
Порту-Алегри, Бразилия
Боливар
Ла-Пас, Боливия
Главные тренеры
|Мано Менезес
История личных встреч
|23.08.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 1
|27.08.2023
|Бразилия - Серия А
|21-й тур
|0 : 0
|23.08.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 1
|19.08.2023
|Бразилия - Серия А
|20-й тур
|0 : 1
|13.08.2023
|Бразилия - Серия А
|19-й тур
|3 : 1
|09.08.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1 9 : 8
|23.08.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|1/4 финала. 1-й матч
|0 : 1
|09.08.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 0 4 : 5
|02.08.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 1
|30.06.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа C. 6-й тур
|4 : 0
|07.06.2023
|Кубок Либертадорес - 2023
|Группа C. 5-й тур
|2 : 0