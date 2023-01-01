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Ростов - Локомотив М 30 Августа прямая трансляция

30 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа B
Ростов
Локомотив М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Локомотив М, которое состоится 30 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа B, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Россия Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
04.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 18-й тур Ростов1 : 3Локомотив М
24.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Локомотив М2 : 2Ростов
10.04.2022 Россия - Премьер-Лига 24-й тур Ростов4 : 1Локомотив М
03.10.2021 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Локомотив М1 : 2Ростов
12.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Локомотив М1 : 2Ростов
17.04.2021 Россия - Премьер-Лига 26-й тур Локомотив М4 : 1Ростов
14.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Локомотив М2 : 1Ростов
14.09.2020 Россия - Премьер-Лига 7-й тур Ростов0 : 0Локомотив М
15.03.2020 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Ростов1 : 3Локомотив М
09.02.2020 Кубок Матч Премьер 3-й тур Ростов3 : 3 4 : 5Локомотив М
26.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур 1 : 0Ростов
19.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур 4 : 0Ростов
12.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Ростов3 : 0
08.08.2023 Фонбет Кубок России Группа B 1 : 0Ростов
05.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 5 : 1Ростов
27.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур 0 : 1Локомотив М
19.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур 1 : 1Локомотив М
12.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Локомотив М1 : 1
08.08.2023 Фонбет Кубок России Группа B 0 : 1Локомотив М
05.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 4 : 1Локомотив М

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