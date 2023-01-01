Ростов - Локомотив М 30 Августа прямая трансляция
30 Августа 2023 года в 19:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа B
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Локомотив М, которое состоится 30 Августа 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа B, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|04.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 3
|24.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 2
|10.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|4 : 1
|03.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|1 : 2
|12.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|17.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|26-й тур
|4 : 1
|14.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|14.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|0 : 0
|15.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|1 : 3
|09.02.2020
|Кубок Матч Премьер
|3-й тур
|3 : 3 4 : 5
|26.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
|19.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|4 : 0
|12.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|08.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|1 : 0
|05.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|5 : 1
|27.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|08.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|0 : 1
|05.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|4 : 1