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Карабах - Олимпия Л 31 Августа прямая трансляция

Стадион: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан), вместимость: 31850
31 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч
Карабах
Олимпия Л

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карабах - Олимпия Л, которое состоится 31 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карабах
Агдам, Азербайджан
Олимпия Л
Любляна, Словения
Главные тренеры
АзербайджанГурбан Гурбанов
ПортугалияЖоау Энрикеш
История личных встреч
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчОлимпия Л0 : 2Карабах
18.07.2018Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 2-й матчКарабах0 : 0Олимпия Л
11.07.2018Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 1-й матчОлимпия Л0 : 1Карабах
27.08.2023Азербайджан - Премьер-лига4-й турКарабах1 : 1
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчОлимпия Л0 : 2Карабах
20.08.2023Азербайджан - Премьер-лига3-й турКарабах2 : 1
17.08.2023Лига Европы3-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 2Карабах
13.08.2023Азербайджан - Премьер-лига2-й турКарабах3 : 0
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матчОлимпия Л0 : 2Карабах
15.08.2023Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 0Олимпия Л
08.08.2023Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 1-й матчОлимпия Л0 : 3
01.08.2023Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 2-й матчОлимпия Л2 : 1
26.07.2023Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 1-й матч1 : 1Олимпия Л

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