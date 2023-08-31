01:59 ()
Онлайн трансляции
Четверг 31 августа
Свернуть список

Египет - Иордания прямая трансляция 31.08.2023

31 Августа 2023 года в 15:30 (+03:00). ЧМ-2023 (м), World Cup Grp. N. 1-й тур
Египет
Иордания

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Египет - Иордания, которое состоится 31 Августа 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), World Cup Grp. N. 1-й тур, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Египет
Иордания
Главные тренеры
Канада Рой Рана
Иордания Весам Аль-Сус
История личных встреч
29.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа D. 1-й тур Египет100 : 72
27.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа D. 1-й тур 89 : 74Египет
25.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа D. 1-й тур Египет67 : 93
04.09.2014 ЧМ-2014 (м) Группа A. 5-й тур 128 : 65Египет
03.09.2014 ЧМ-2014 (м) Группа A. 4-й тур Египет73 : 88
30.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа C. 1-й тур 110 : 62Иордания
28.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа C. 1-й тур 95 : 87 ОТИордания
26.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа C. 1-й тур Иордания71 : 92
09.09.2019 ЧМ-2019 (м) Группа P. 2-й тур Иордания79 : 77
07.09.2019 ЧМ-2019 (м) Группа P. 1-й тур 126 : 71Иордания

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close