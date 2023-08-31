Египет - Иордания прямая трансляция 31.08.2023
31 Августа 2023 года в 15:30 (+03:00). ЧМ-2023 (м), World Cup Grp. N. 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Египет - Иордания, которое состоится 31 Августа 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), World Cup Grp. N. 1-й тур, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Египет
Иордания
Главные тренеры
|Рой Рана
|Весам Аль-Сус
История личных встреч
|29.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа D. 1-й тур
|100 : 72
|27.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа D. 1-й тур
|89 : 74
|25.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа D. 1-й тур
|67 : 93
|04.09.2014
|ЧМ-2014 (м)
|Группа A. 5-й тур
|128 : 65
|03.09.2014
|ЧМ-2014 (м)
|Группа A. 4-й тур
|73 : 88
|30.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа C. 1-й тур
|110 : 62
|28.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа C. 1-й тур
|95 : 87 ОТ
|26.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа C. 1-й тур
|71 : 92
|09.09.2019
|ЧМ-2019 (м)
|Группа P. 2-й тур
|79 : 77
|07.09.2019
|ЧМ-2019 (м)
|Группа P. 1-й тур
|126 : 71