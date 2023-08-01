Сассуоло - Верона 01 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
01 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 3-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Верона, которое состоится 01 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Верона
Верона
|47
|вр
|Андреа Консильи
|22
|зщ
|Йереми Тольян
|5
|зщ
|Мартин Эрлич
|44
|зщ
|Руан
|17
|зщ
|Матиас Винья
|6
|пз
|Урош Рачич
|7
|пз
|Матеус Энрике
|11
|пз
|Недим Байрами
|92
|нп
|Грегоре Дефрель
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|9
|нп
|Андреа Пинамонти
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|23
|зщ
|Джанджакомо Маньяни
|27
|зщ
|Павел Давидович
|42
|зщ
|Диего Коппола
|3
|зщ
|Джош Дойг
|24
|пз
|Филиппо Терраччано
|18
|пз
|Мартин Онгла
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|26
|нп
|Сириль Нгонж
|90
|нп
|Майкл Фолоруншо
|11
|нп
|Милан Джурич
Главные тренеры
|Алессио Дионизи
|Марко Барони
История личных встреч
|08.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 29-й тур
|2 : 1
|24.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 11-й тур
|2 : 1
|16.01.2022
|Италия - Серия А
|22-й тур
|2 : 4
|21.08.2021
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 3
|13.03.2021
|Италия - Серия А
|27-й тур
|3 : 2
|22.11.2020
|Италия - Серия А
|8-й тур
|0 : 2
|28.06.2020
|Италия - Серия А
|28-й тур
|3 : 3
|25.10.2019
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 1
|18.04.2018
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 1
|25.11.2017
|Италия - Серия А
|14-й тур
|0 : 2
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 0
|20.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 2
|13.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|2 : 5 ДВ
|02.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|1 : 3
|26.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|2 : 2
|26.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 1
|12.08.2023
|Кубок Италии
|1-й раунд
|3 : 1
|11.06.2023
|Италия - Серия А
|Плей-офф за право остаться
|1 : 3
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|3 : 1