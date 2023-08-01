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Сассуоло - Верона 01 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
01 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 3-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
Сассуоло
Верона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Верона, которое состоится 01 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Верона
Верона
47 Италия вр Андреа Консильи
22 Германия зщ Йереми Тольян
5 Хорватия зщ Мартин Эрлич
44 Бразилия зщ Руан
17 Уругвай зщ Матиас Винья
6 Сербия пз Урош Рачич
7 Бразилия пз Матеус Энрике
11 Албания пз Недим Байрами
92 Франция нп Грегоре Дефрель
45 Франция нп Арман Лорьенте
9 Италия нп Андреа Пинамонти
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
23 Италия зщ Джанджакомо Маньяни
27 Польша зщ Павел Давидович
42 Италия зщ Диего Коппола
3 Шотландия зщ Джош Дойг
24 Италия пз Филиппо Терраччано
18 Камерун пз Мартин Онгла
33 Словакия пз Ондрей Дуда
26 Бельгия нп Сириль Нгонж
90 Италия нп Майкл Фолоруншо
11 Босния и Герцеговина нп Милан Джурич
Главные тренеры
Италия Алессио Дионизи
Италия Марко Барони
История личных встреч
08.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 29-й тур Верона2 : 1Сассуоло
24.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 11-й тур Сассуоло2 : 1Верона
16.01.2022 Италия - Серия А 22-й тур Сассуоло2 : 4Верона
21.08.2021 Италия - Серия А 1-й тур Верона2 : 3Сассуоло
13.03.2021 Италия - Серия А 27-й тур Сассуоло3 : 2Верона
22.11.2020 Италия - Серия А 8-й тур Верона0 : 2Сассуоло
28.06.2020 Италия - Серия А 28-й тур Сассуоло3 : 3Верона
25.10.2019 Италия - Серия А 9-й тур Верона0 : 1Сассуоло
18.04.2018 Италия - Серия А 33-й тур Верона0 : 1Сассуоло
25.11.2017 Италия - Серия А 14-й тур Сассуоло0 : 2Верона
27.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур 2 : 0Сассуоло
20.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур Сассуоло0 : 2
13.08.2023 Кубок Италии 1-й раунд 2 : 5 ДВСассуоло
02.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Сассуоло1 : 3
26.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур 2 : 2Сассуоло
26.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур Верона2 : 1
19.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур 0 : 1Верона
12.08.2023 Кубок Италии 1-й раунд Верона3 : 1
11.06.2023 Италия - Серия А Плей-офф за право остаться 1 : 3Верона
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур 3 : 1Верона

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