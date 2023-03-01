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Сток Сити - Престон Норт Энд 02 Сентября прямая трансляция

02 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 5-й тур
Сток Сити
Престон Норт Энд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Престон Норт Энд, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
ШотландияАлекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
02.01.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 26-й турСток Сити0 : 1Престон Норт Энд
15.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й турПрестон Норт Энд0 : 2Сток Сити
03.01.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 26-й турСток Сити1 : 2Престон Норт Энд
28.09.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турПрестон Норт Энд1 : 1Сток Сити
17.04.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турСток Сити0 : 0Престон Норт Энд
26.09.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турПрестон Норт Энд0 : 1Сток Сити
12.02.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 32-й турСток Сити0 : 2Престон Норт Энд
21.08.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турПрестон Норт Энд3 : 1Сток Сити
26.01.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 29-й турСток Сити0 : 2Престон Норт Энд
18.08.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турПрестон Норт Энд2 : 2Сток Сити
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раундСток Сити6 : 1
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й тур1 : 0Сток Сити
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турСток Сити1 : 0
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й тур2 : 0Сток Сити
08.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раундСток Сити2 : 1
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турПрестон Норт Энд2 : 1
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й тур0 : 1Престон Норт Энд
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турПрестон Норт Энд2 : 1
08.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раундПрестон Норт Энд2 : 2 2 : 4
05.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й тур1 : 1Престон Норт Энд

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