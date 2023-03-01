Сток Сити - Престон Норт Энд 02 Сентября прямая трансляция
02 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 5-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Престон Норт Энд, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
|Алекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
|02.01.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|0 : 1
|15.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|0 : 2
|03.01.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|1 : 2
|28.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|1 : 1
|17.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|0 : 0
|26.09.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|0 : 1
|12.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|0 : 2
|21.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|3 : 1
|26.01.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|0 : 2
|18.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|2 : 2
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|6 : 1
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|1 : 0
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|2 : 0
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 1
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|0 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|2 : 1
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 2 2 : 4
|05.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 1