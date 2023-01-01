Интер М - Фиорентина 03 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
03 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 3-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Фиорентина, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Фиорентина
Флоренция
|1
|вр
|Ян Зоммер
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|2
|пз
|Дензел Думфрис
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|2
|зщ
|Додо
|4
|зщ
|Никола Миленкович
|16
|зщ
|Лука Раньери
|3
|зщ
|Кристиано Бираги
|6
|пз
|Артур
|38
|пз
|Роландо Мандрагора
|5
|пз
|Джакомо Бонавентура
|10
|нп
|Николас Гонсалес
|77
|нп
|Йосип Брекало
|18
|нп
|Мбала Н'Зола
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|24.05.2023
|Кубок Италии
|Финал
|1 : 2
|01.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 28-й тур
|0 : 1
|22.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 11-й тур
|3 : 4
|19.03.2022
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|21.09.2021
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 3
|05.02.2021
|Италия - Серия А
|21-й тур
|0 : 2
|13.01.2021
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|26.09.2020
|Италия - Серия А
|2-й тур
|4 : 3
|22.07.2020
|Италия - Серия А
|35-й тур
|0 : 0
|29.01.2020
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 1
|28.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 2
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 0
|09.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 4
|01.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|27.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 0
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 2
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 0
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 4
|06.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2