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Интер М - Фиорентина 03 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
03 Сентября 2023 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 3-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия);
Интер М
Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Фиорентина, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Фиорентина
Флоренция
1ШвейцарияврЯн Зоммер
36ИталиязщМаттео Дармиан
6НидерландызщСтефан де Врей
95ИталиязщАлессандро Бастони
32ИталиязщФедерико Димарко
2НидерландыпзДензел Думфрис
23ИталияпзНиколо Барелла
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
22АрменияпзГенрих Мхитарян
9ФранциянпМаркус Тюрам
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
1ИталияврПьетро Терраччано
2Бразилиязщ Додо
4СербиязщНикола Миленкович
16ИталиязщЛука Раньери
3ИталиязщКристиано Бираги
6Бразилияпз Артур
38ИталияпзРоландо Мандрагора
5ИталияпзДжакомо Бонавентура
10АргентинанпНиколас Гонсалес
77ХорватиянпЙосип Брекало
18АнголанпМбала Н'Зола
Главные тренеры
ИталияСимоне Индзаги
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
24.05.2023Кубок ИталииФиналФиорентина1 : 2Интер М
01.04.2023Италия - Серия АСерия А. 28-й турИнтер М0 : 1Фиорентина
22.10.2022Италия - Серия АСерия А. 11-й турФиорентина3 : 4Интер М
19.03.2022Италия - Серия А30-й турИнтер М1 : 1Фиорентина
21.09.2021Италия - Серия А5-й турФиорентина1 : 3Интер М
05.02.2021Италия - Серия А21-й турФиорентина0 : 2Интер М
13.01.2021Кубок Италии1/8 финалаФиорентина1 : 2 ДВИнтер М
26.09.2020Италия - Серия А2-й турИнтер М4 : 3Фиорентина
22.07.2020Италия - Серия А35-й турИнтер М0 : 0Фиорентина
29.01.2020Кубок Италии1/4 финалаИнтер М2 : 1Фиорентина
28.08.2023Италия - Серия А2-й тур0 : 2Интер М
19.08.2023Италия - Серия А1-й турИнтер М2 : 0
09.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи3 : 4Интер М
01.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи1 : 2Интер М
27.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиИнтер М1 : 1
31.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матчФиорентина2 : 0
27.08.2023Италия - Серия А2-й турФиорентина2 : 2
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матч1 : 0Фиорентина
19.08.2023Италия - Серия А1-й тур1 : 4Фиорентина
06.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчи1 : 2Фиорентина

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