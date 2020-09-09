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Эстония - Швеция 09 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ле Кок Арена - Лиллекюла (Таллин, Эстония), вместимость: 15000
09 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 5-й тур
Главный судья: Хорациу Фешник (Румыния);
Эстония
Швеция

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эстония - Швеция, которое состоится 09 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ле Кок Арена - Лиллекюла (Таллин, Эстония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эстония
Швеция
12 Эстония вр Карл Хейн
2 Эстония зщ Мяртен Кууск
16 Эстония зщ Йоонас Тамм
18 Эстония зщ Карол Метс
7 Эстония пз Георгий Тунёв
20 Эстония пз Маркус Поом
4 Эстония пз Маттиас Кяйт
17 Эстония пз Мартин Миллер
Эстония пз Кен Калласте
8 Эстония пз Хенри Аниер
11 Эстония нп Хенрик Оямаа
1 Швеция вр Робин Ольсен
24 Швеция зщ Эмиль Хольм
3 Швеция зщ Виктор Линделёф
4 Швеция зщ Исак Хин
5 Швеция зщ Мартин Ольссон
15 Швеция пз Йенс Каюсте
19 Швеция пз Маттиас Сванберг
10 Швеция пз Эмиль Форсберг
21 Швеция нп Деян Кулушевски
9 Швеция нп Александер Исак
17 Швеция нп Виктор Дьёкереш
Главные тренеры
Швейцария Томас Хеберли
Швеция Янне Андерссон
История личных встреч
31.03.2021 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Швеция1 : 0Эстония
06.01.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Швеция1 : 1Эстония
04.09.2014 Товарищеские матчи (сборные) Сентябрь 2014 Швеция2 : 0Эстония
20.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа F. 4-й тур Эстония0 : 3
17.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа F. 3-й тур 1 : 1Эстония
27.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа F. 2-й тур 2 : 1Эстония
23.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Эстония
12.01.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 1Эстония
20.06.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа F. 4-й тур 2 : 0Швеция
16.06.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Швеция4 : 1
27.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа F. 2-й тур Швеция5 : 0
24.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа F. 1-й тур Швеция0 : 3
12.01.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Швеция2 : 1

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