Эстония - Швеция 09 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ле Кок Арена - Лиллекюла (Таллин, Эстония), вместимость: 15000
09 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 5-й тур
Главный судья: Хорациу Фешник (Румыния);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эстония - Швеция, которое состоится 09 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ле Кок Арена - Лиллекюла (Таллин, Эстония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эстония
Швеция
|12
|вр
|Карл Хейн
|2
|зщ
|Мяртен Кууск
|16
|зщ
|Йоонас Тамм
|18
|зщ
|Карол Метс
|7
|пз
|Георгий Тунёв
|20
|пз
|Маркус Поом
|4
|пз
|Маттиас Кяйт
|17
|пз
|Мартин Миллер
|пз
|Кен Калласте
|8
|пз
|Хенри Аниер
|11
|нп
|Хенрик Оямаа
|1
|вр
|Робин Ольсен
|24
|зщ
|Эмиль Хольм
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|4
|зщ
|Исак Хин
|5
|зщ
|Мартин Ольссон
|15
|пз
|Йенс Каюсте
|19
|пз
|Маттиас Сванберг
|10
|пз
|Эмиль Форсберг
|21
|нп
|Деян Кулушевски
|9
|нп
|Александер Исак
|17
|нп
|Виктор Дьёкереш
Главные тренеры
|Томас Хеберли
|Янне Андерссон
История личных встреч
|31.03.2021
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|06.01.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|04.09.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Сентябрь 2014
|2 : 0
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 4-й тур
|0 : 3
|17.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 3-й тур
|1 : 1
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 2-й тур
|2 : 1
|23.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|12.01.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|20.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 4-й тур
|2 : 0
|16.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|27.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 2-й тур
|5 : 0
|24.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 1-й тур
|0 : 3
|12.01.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1