Сокол - КАМАЗ 09 Сентября прямая трансляция
Стадион: Локомотив (Саратов, Россия), вместимость: 15500
09 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 9-й тур
Главный судья: Константин Аверьянов (Санкт-Петербург, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - КАМАЗ, которое состоится 09 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Локомотив (Саратов, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сокол
Саратов
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
|Денис Константинович Бояринцев
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
|16.03.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|26-й тур
|0 : 0
|23.08.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|8-й тур
|3 : 0
|02.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 2
|26.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 1
|19.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 0
|12.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 0
|05.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 1
|03.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 1
|27.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 0
|21.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0
|13.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|2 : 1
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 1