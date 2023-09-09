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Сокол - КАМАЗ 09 Сентября прямая трансляция

Стадион: Локомотив (Саратов, Россия), вместимость: 15500
09 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 9-й тур
Главный судья: Константин Аверьянов (Санкт-Петербург, Россия);
СоколКАМАЗ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сокол - КАМАЗ, которое состоится 09 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Локомотив (Саратов, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сокол
Саратов
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
Россия Денис Константинович Бояринцев
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
16.03.2016 ФНЛ - Первый дивизион 26-й тур Сокол0 : 0КАМАЗ
23.08.2015 ФНЛ - Первый дивизион 8-й тур КАМАЗ3 : 0Сокол
02.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур 1 : 2Сокол
26.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур Сокол0 : 1
19.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур Сокол1 : 0
12.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур 0 : 0Сокол
05.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур 0 : 1Сокол
03.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур КАМАЗ1 : 1
27.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 7-й тур 0 : 0КАМАЗ
21.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 6-й тур КАМАЗ0 : 0
13.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур КАМАЗ2 : 1
06.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур 0 : 1КАМАЗ

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