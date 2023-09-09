22:51 ()
Свернуть список

Италия - Словения прямая трансляция 09.09.2023

Стадион: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины), вместимость: 15000
09 Сентября 2023 года в 11:45 (+03:00). ЧМ-2023 (м), За 7-е место
Италия
Словения

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Италия - Словения, которое состоится 09 Сентября 2023 года в 11:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), За 7-е место, оно проводится на стадионе: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Италия
Словения
Главные тренеры
Италия Джанмарко Поццекко
Словения Александр Секулич
История личных встреч
12.09.2013 ЧЕ-2013 (м) Группа F. 1-й тур Словения84 : 77Италия
07.09.2023 ЧМ-2023 (м) За 5-8 места Италия82 : 87
05.09.2023 ЧМ-2023 (м) 1/4 финала Италия63 : 100
03.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа I. 1-й тур Италия73 : 57
01.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа I. 1-й тур 76 : 78Италия
29.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа A. 1-й тур 83 : 90Италия
07.09.2023 ЧМ-2023 (м) За 5-8 места 100 : 84Словения
06.09.2023 ЧМ-2023 (м) 1/4 финала 100 : 89Словения
03.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа K. 1-й тур 100 : 71Словения
01.09.2023 ЧМ-2023 (м) Группа K. 1-й тур Словения91 : 80
30.08.2023 ЧМ-2023 (м) Группа F. 1-й тур Словения92 : 77

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close