Италия - Словения прямая трансляция 09.09.2023
Стадион: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины), вместимость: 15000
09 Сентября 2023 года в 11:45 (+03:00). ЧМ-2023 (м), За 7-е место
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Италия - Словения, которое состоится 09 Сентября 2023 года в 11:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), За 7-е место, оно проводится на стадионе: Молл оф Азия-Арена (Пасай, Филиппины). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Италия
Словения
Главные тренеры
|Джанмарко Поццекко
|Александр Секулич
История личных встреч
|12.09.2013
|ЧЕ-2013 (м)
|Группа F. 1-й тур
|84 : 77
|07.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|За 5-8 места
|82 : 87
|05.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|1/4 финала
|63 : 100
|03.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа I. 1-й тур
|73 : 57
|01.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа I. 1-й тур
|76 : 78
|29.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа A. 1-й тур
|83 : 90
|07.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|За 5-8 места
|100 : 84
|06.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|1/4 финала
|100 : 89
|03.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа K. 1-й тур
|100 : 71
|01.09.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа K. 1-й тур
|91 : 80
|30.08.2023
|ЧМ-2023 (м)
|Группа F. 1-й тур
|92 : 77