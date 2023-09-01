Узбекистан U21 - Россия U21 11 Сентября прямая трансляция
Стадион: Бухара Арена (Бухара, Узбекистан), вместимость: 25500
11 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Товарищеские матчи U21 - 2023, Товарищеские матчи U21
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Узбекистан U21 - Россия U21, которое состоится 11 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи U21 - 2023, Товарищеские матчи U21, оно проводится на стадионе: Бухара Арена (Бухара, Узбекистан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Узбекистан U21
Россия U21
Главные тренеры
|Иван Евгеньевич Шабаров
История личных встреч
|08.09.2023
|Товарищеские матчи U21 - 2023
|Товарищеские матчи U21
|3 : 3
|08.09.2023
|Товарищеские матчи U21 - 2023
|Товарищеские матчи U21
|3 : 3
|08.09.2023
|Товарищеские матчи U21 - 2023
|Товарищеские матчи U21
|3 : 3
|24.09.2022
|Товарищеские матчи U21
|Товарищеские матчи U21
|2 : 1
|21.09.2022
|Товарищеские матчи U21
|Товарищеские матчи U21
|1 : 6
|16.11.2021
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 3
|1 : 0
|12.11.2021
|U21 ЧЕ-2023 - квалификация
|Группа 3
|3 : 0