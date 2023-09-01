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Узбекистан U21 - Россия U21 11 Сентября прямая трансляция

Стадион: Бухара Арена (Бухара, Узбекистан), вместимость: 25500
11 Сентября 2023 года в 16:00 (+03:00). Товарищеские матчи U21 - 2023, Товарищеские матчи U21
Узбекистан U21
Россия U21

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Узбекистан U21 - Россия U21, которое состоится 11 Сентября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи U21 - 2023, Товарищеские матчи U21, оно проводится на стадионе: Бухара Арена (Бухара, Узбекистан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Узбекистан U21
Россия U21
Главные тренеры
Россия Иван Евгеньевич Шабаров
История личных встреч
08.09.2023 Товарищеские матчи U21 - 2023 Товарищеские матчи U21 Узбекистан U213 : 3Россия U21
08.09.2023 Товарищеские матчи U21 - 2023 Товарищеские матчи U21 Узбекистан U213 : 3Россия U21
08.09.2023 Товарищеские матчи U21 - 2023 Товарищеские матчи U21 Узбекистан U213 : 3Россия U21
24.09.2022 Товарищеские матчи U21 Товарищеские матчи U21 Россия U212 : 1
21.09.2022 Товарищеские матчи U21 Товарищеские матчи U21 1 : 6Россия U21
16.11.2021 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 3 Россия U211 : 0
12.11.2021 U21 ЧЕ-2023 - квалификация Группа 3 Россия U213 : 0

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