Мальта - Северная Македония 12 Сентября прямая трансляция
Стадион: Та-Кали (Та-Кали, Мальта), вместимость: 17797
12 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 6-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальта - Северная Македония, которое состоится 12 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Та-Кали (Та-Кали, Мальта). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальта
Северная Македония
Главные тренеры
|Микеле Марколини
|Благойя Милевски
История личных встреч
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 1-й тур
|2 : 1
|06.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 4-й тур
|1 : 0
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 3-й тур
|0 : 4
|09.06.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 2-й тур
|0 : 2
|09.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 5-й тур
|1 : 1
|19.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 4-й тур
|7 : 0
|16.06.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 3-й тур
|2 : 3
|27.03.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 1-й тур
|2 : 1