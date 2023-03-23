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Мальта - Северная Македония 12 Сентября прямая трансляция

Стадион: Та-Кали (Та-Кали, Мальта), вместимость: 17797
12 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 6-й тур
Мальта
Северная Македония

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальта - Северная Македония, которое состоится 12 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа C. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Та-Кали (Та-Кали, Мальта). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальта
Северная Македония
Главные тренеры
ИталияМикеле Марколини
Северная МакедонияБлагойя Милевски
История личных встреч
23.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 1-й турСеверная Македония2 : 1Мальта
06.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиМальта1 : 0
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 4-й тур1 : 0Мальта
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 3-й турМальта0 : 4
09.06.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи0 : 1Мальта
26.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 2-й турМальта0 : 2
09.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 5-й турСеверная Македония1 : 1
19.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 4-й тур7 : 0Северная Македония
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 3-й турСеверная Македония2 : 3
27.03.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиСеверная Македония1 : 0
23.03.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 1-й турСеверная Македония2 : 1Мальта

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