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Престон Норт Энд - Плимут Аргайл 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
16 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур
Престон Норт Энд
Плимут Аргайл

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Плимут Аргайл, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Плимут Аргайл
Плимут
Главные тренеры
АнглияСтивен Шумахер
АнглияСтивен Шумахер
АнглияСтивен Шумахер
История личных встреч
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й тур0 : 2Престон Норт Энд
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турПрестон Норт Энд2 : 1
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й тур0 : 1Престон Норт Энд
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й турПрестон Норт Энд2 : 1
08.08.2023Англия - Кубок лиги1-й раундПрестон Норт Энд2 : 2 2 : 4
02.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турПлимут Аргайл3 : 0
29.08.2023Англия - Кубок лиги2-й раундПлимут Аргайл2 : 4
26.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й тур2 : 1Плимут Аргайл
19.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 3-й турПлимут Аргайл1 : 2
12.08.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 2-й тур0 : 0Плимут Аргайл

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