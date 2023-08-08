Престон Норт Энд - Плимут Аргайл 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
16 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Плимут Аргайл, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Плимут Аргайл
Плимут
Главные тренеры
|Стивен Шумахер
|Стивен Шумахер
|Стивен Шумахер
История личных встреч
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 2
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|0 : 1
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|2 : 1
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 2 2 : 4
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|3 : 0
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 4
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|2 : 1
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 2
|12.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|0 : 0