Барселона - Бетис 16 Сентября прямая трансляция
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 56000
16 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 5-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Бетис, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Бетис
Севилья
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|15
|зщ
|Андреас Кристенсен
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|21
|пз
|Френки де Йонг
|18
|пз
|Ориоль Ромеу
|6
|пз
|Гави
|27
|нп
|Ламин Ямал
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|7
|нп
|Ферран Торрес
|13
|вр
|Руй Силва
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|6
|зщ
|Херман Песселья
|15
|зщ
|Марк Бартра
|3
|зщ
|Хуан Миранда
|5
|пз
|Гвидо Родригес
|21
|пз
|Марк Рока
|22
|пз
|Иско
|7
|нп
|Эз Абде
|10
|нп
|Айосе Перес
|12
|нп
|Виллиан Жозе
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|29.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|4 : 0
|01.02.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 2
|12.01.2023
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|2 : 2 2 : 4
|07.05.2022
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 2
|04.12.2021
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 1
|07.02.2021
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 3
|07.11.2020
|Испания - Примера
|9-й тур
|5 : 2
|09.02.2020
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 3
|25.08.2019
|Испания - Примера
|2-й тур
|5 : 2
|17.03.2019
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 4
|03.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 2
|27.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|3 : 4
|20.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|2 : 0
|13.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 0
|08.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|02.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|27.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|4 : 2
|20.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 0
|13.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 2
|28.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура Примеры: «Барселона» — «Бетис». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.