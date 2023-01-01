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Барселона - Бетис 16 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 56000
16 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 5-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Барселона
Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Бетис, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Бетис
Севилья
1ГерманияврМарк-Андре тер Штеген
2ПортугалиязщЖоау Канселу
23ФранциязщЖюль Кунде
15ДаниязщАндреас Кристенсен
3ИспаниязщАлекс Бальде
21НидерландыпзФренки де Йонг
18ИспанияпзОриоль Ромеу
6Испанияпз Гави
27ИспаниянпЛамин Ямал
9ПольшанпРоберт Левандовски
7ИспаниянпФерран Торрес
13ПортугалияврРуй Силва
2ИспаниязщЭктор Бельерин
6АргентиназщХерман Песселья
15ИспаниязщМарк Бартра
3ИспаниязщХуан Миранда
5АргентинапзГвидо Родригес
21ИспанияпзМарк Рока
22Испанияпз Иско
7МарокконпЭз Абде
10ИспаниянпАйосе Перес
12БразилиянпВиллиан Жозе
Главные тренеры
ИспанияХавьер Эрнандес
ЧилиМануэль Пеллегрини
История личных встреч
29.04.2023Испания - Примера32-й турБарселона4 : 0Бетис
01.02.2023Испания - Примера17-й турБетис1 : 2Барселона
12.01.2023Суперкубок Испании1/2 финалаБетис2 : 2 2 : 4Барселона
07.05.2022Испания - Примера35-й турБетис1 : 2Барселона
04.12.2021Испания - Примера16-й турБарселона0 : 1Бетис
07.02.2021Испания - Примера22-й турБетис2 : 3Барселона
07.11.2020Испания - Примера9-й турБарселона5 : 2Бетис
09.02.2020Испания - Примера23-й турБетис2 : 3Барселона
25.08.2019Испания - Примера2-й турБарселона5 : 2Бетис
17.03.2019Испания - Примера28-й турБетис1 : 4Барселона
03.09.2023Испания - Примера4-й тур1 : 2Барселона
27.08.2023Испания - Примера3-й тур3 : 4Барселона
20.08.2023Испания - Примера2-й турБарселона2 : 0
13.08.2023Испания - Примера1-й тур0 : 0Барселона
08.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиБарселона4 : 2
02.09.2023Испания - Примера4-й турБетис1 : 0
27.08.2023Испания - Примера3-й тур4 : 2Бетис
20.08.2023Испания - Примера2-й турБетис0 : 0
13.08.2023Испания - Примера1-й тур1 : 2Бетис
28.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиБетис1 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура Примеры: «Барселона» — «Бетис». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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