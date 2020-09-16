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Визела - Бенфика 16 Сентября прямая трансляция

16 Сентября 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 5-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Визела
Бенфика

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Визела - Бенфика, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Визела
Визела
Бенфика
Лиссабон
97 Хорватия вр Фабиян Бунтиц
82 Португалия зщ Томаш Силва
3 Португалия зщ Бруну Уилсон
5 Бразилия зщ Андерсон
6 Бразилия зщ Matheus Pereira
20 Португалия пз Саму
12 Колумбия пз Rafael Bustamante
90 Португалия пз Diogo Nascimento
79 Португалия пз Нуну Морейра
17 Венесуэла нп Матиас Лакава
99 Франция нп Самуэль Эссенд
24 Португалия вр Самуэл Суареш
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
4 Португалия зщ Антониу Силва
14 Испания зщ Хуан Бернат
8 Норвегия пз Фредрик Эурснес
87 Португалия пз Жоау Невеш
10 Турция пз Оркун Кёкчю
11 Аргентина пз Анхель Ди Мария
27 Португалия пз Рафаэл Силва
20 Португалия пз Жоау Мариу
33 Хорватия нп Петар Муса
Главные тренеры
Германия Роджер Шмидт
История личных встреч
25.02.2023 Португалия - Примейра 22-й тур Визела0 : 2Бенфика
02.09.2022 Португалия - Примейра 5-й тур Бенфика2 : 1Визела
11.03.2022 Португалия - Примейра 26-й тур Бенфика1 : 1Визела
24.10.2021 Португалия - Примейра 9-й тур Визела0 : 1Бенфика
23.11.2019 Кубок Португалии 4-й раунд Визела1 : 2Бенфика
03.01.2017 Португалия - Кубок лиги Группа D. 2-й тур Бенфика4 : 0Визела
01.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур Визела1 : 0
27.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур 2 : 0Визела
20.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур Визела2 : 2
12.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур 3 : 2Визела
26.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур Визела1 : 2
02.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур Бенфика4 : 0
26.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур 2 : 3Бенфика
19.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур Бенфика2 : 0
14.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур 3 : 2Бенфика
09.08.2023 Суперкубок Португалии 2023 Финал Бенфика2 : 0

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