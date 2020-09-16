Визела - Бенфика 16 Сентября прямая трансляция
16 Сентября 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 5-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Визела - Бенфика, которое состоится 16 Сентября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Визела
Визела
Бенфика
Лиссабон
|97
|вр
|Фабиян Бунтиц
|82
|зщ
|Томаш Силва
|3
|зщ
|Бруну Уилсон
|5
|зщ
|Андерсон
|6
|зщ
|Matheus Pereira
|20
|пз
|Саму
|12
|пз
|Rafael Bustamante
|90
|пз
|Diogo Nascimento
|79
|пз
|Нуну Морейра
|17
|нп
|Матиас Лакава
|99
|нп
|Самуэль Эссенд
|24
|вр
|Самуэл Суареш
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|4
|зщ
|Антониу Силва
|14
|зщ
|Хуан Бернат
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|87
|пз
|Жоау Невеш
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|11
|пз
|Анхель Ди Мария
|27
|пз
|Рафаэл Силва
|20
|пз
|Жоау Мариу
|33
|нп
|Петар Муса
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
История личных встреч
|25.02.2023
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|0 : 2
|02.09.2022
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|2 : 1
|11.03.2022
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 1
|24.10.2021
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 1
|23.11.2019
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|1 : 2
|03.01.2017
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. 2-й тур
|4 : 0
|01.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 0
|27.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 0
|20.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 2
|12.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|3 : 2
|26.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 2
|02.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|4 : 0
|26.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 3
|19.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 0
|14.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|3 : 2
|09.08.2023
|Суперкубок Португалии 2023
|Финал
|2 : 0