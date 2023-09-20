Брага - Наполи 20 Сентября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
20 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа C. 1-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Наполи, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа C. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага
Брага, Португалия
Наполи
Неаполь, Италия
|1
|вр
|Лима Матеус
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|19
|зщ
|Адриан Марин
|6
|зщ
|Жозе Фонте
|4
|зщ
|Сику Ньякате
|18
|пз
|Витор Карвальо
|8
|пз
|Али Мусрати
|21
|пз
|Рикарду Орта
|7
|нп
|Брума
|9
|нп
|Абель Руис
|14
|нп
|Альваро Джало
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|20
|пз
|Пётр Зелиньски
|21
|нп
|Маттео Политано
|9
|нп
|Виктор Осимхен
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
|Артур Жорже
|Руди Гарсия
История личных встреч
|16.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|3 : 1
|09.09.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 3
|03.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|29.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 1
|23.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 1
|16.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 0
|19.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 3
|11.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Брага» — «Наполи». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.