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Брага - Наполи 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
20 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа C. 1-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Брага
Наполи

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Наполи, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа C. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага, Португалия
Наполи
Неаполь, Италия
1 Бразилия вр Лима Матеус
2 Испания зщ Виктор Гомес
19 Испания зщ Адриан Марин
6 Португалия зщ Жозе Фонте
4 Мали зщ Сику Ньякате
18 Бразилия пз Витор Карвальо
8 Ливия пз Али Мусрати
21 Португалия пз Рикарду Орта
7 Португалия нп Брума
9 Испания нп Абель Руис
14 Гвинея-Бисау нп Альваро Джало
1 Италия вр Алекс Мерет
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
13 Косово зщ Амир Ррахмани
5 Бразилия зщ Жуан Жесус
17 Уругвай зщ Матиас Оливера
99 Камерун пз Андре Замбо Ангисса
68 Словакия пз Станислав Лоботка
20 Польша пз Пётр Зелиньски
21 Италия нп Маттео Политано
9 Нигерия нп Виктор Осимхен
77 Грузия нп Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
Португалия Артур Жорже
Франция Руди Гарсия
История личных встреч
16.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур 3 : 1Брага
09.09.2023 Португалия - Примейра 3-й тур 2 : 3Брага
03.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур Брага1 : 1
29.08.2023 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 2-й матч 0 : 1Брага
23.08.2023 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч Брага2 : 1
16.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур 2 : 2Наполи
02.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Наполи1 : 2
27.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур Наполи2 : 0
19.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур 1 : 3Наполи
11.08.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Наполи2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов: «Брага» — «Наполи». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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