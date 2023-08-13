Бенфика - Ред Булл Зальцбург 20 Сентября прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
20 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа D. 1-й тур
Главный судья: Халил Мелер (Турция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Ред Булл Зальцбург, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа D. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|6
|зщ
|Александр Бах
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|4
|зщ
|Антониу Силва
|8
|зщ
|Фредрик Эурснес
|11
|пз
|Анхель Ди Мария
|87
|пз
|Жоау Невеш
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|20
|пз
|Жоау Мариу
|27
|нп
|Рафаэл Силва
|9
|нп
|Артур Кабрал
|24
|вр
|Александр Шлагер
|70
|зщ
|Амар Дедич
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|6
|зщ
|Самсон Байду
|3
|зщ
|Алекса Терзич
|18
|пз
|Мадс Бидструп
|27
|пз
|Люка Гурна-Дуат
|14
|пз
|Мауритс Кьергор
|30
|пз
|Оскар Глоч
|23
|нп
|Роко Шимич
|19
|нп
|Карим Конате
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
|Герхард Штрубер
История личных встреч
|16.09.2023
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 2
|02.09.2023
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|4 : 0
|26.08.2023
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 3
|19.08.2023
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|2 : 0
|14.08.2023
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|3 : 2
|16.09.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 7-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 6-й тур
|2 : 0
|26.08.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 5-й тур
|1 : 2
|20.08.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 4-й тур
|1 : 5
|13.08.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 3-й тур
|2 : 0