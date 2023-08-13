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Бенфика - Ред Булл Зальцбург 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
20 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа D. 1-й тур
Главный судья: Халил Мелер (Турция);
Бенфика
Ред Булл Зальцбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Ред Булл Зальцбург, которое состоится 20 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа D. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
1 Украина вр Анатолий Трубин
6 Дания зщ Александр Бах
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
4 Португалия зщ Антониу Силва
8 Норвегия зщ Фредрик Эурснес
11 Аргентина пз Анхель Ди Мария
87 Португалия пз Жоау Невеш
10 Турция пз Оркун Кёкчю
20 Португалия пз Жоау Мариу
27 Португалия нп Рафаэл Силва
9 Бразилия нп Артур Кабрал
24 Австрия вр Александр Шлагер
70 Босния и Герцеговина зщ Амар Дедич
31 Сербия зщ Страхиня Павлович
6 Австрия зщ Самсон Байду
3 Сербия зщ Алекса Терзич
18 Дания пз Мадс Бидструп
27 Франция пз Люка Гурна-Дуат
14 Дания пз Мауритс Кьергор
30 Израиль пз Оскар Глоч
23 Хорватия нп Роко Шимич
19 Кот-д'Ивуар нп Карим Конате
Главные тренеры
Германия Роджер Шмидт
Австрия Герхард Штрубер
История личных встреч
16.09.2023 Португалия - Примейра 5-й тур 1 : 2Бенфика
02.09.2023 Португалия - Примейра 4-й тур Бенфика4 : 0
26.08.2023 Португалия - Примейра 3-й тур 2 : 3Бенфика
19.08.2023 Португалия - Примейра 2-й тур Бенфика2 : 0
14.08.2023 Португалия - Примейра 1-й тур 3 : 2Бенфика
16.09.2023 Австрия - Бундеслига Бундеслига. 7-й тур 2 : 2Ред Булл Зальцбург
03.09.2023 Австрия - Бундеслига Бундеслига. 6-й тур Ред Булл Зальцбург2 : 0
26.08.2023 Австрия - Бундеслига Бундеслига. 5-й тур 1 : 2Ред Булл Зальцбург
20.08.2023 Австрия - Бундеслига Бундеслига. 4-й тур 1 : 5Ред Булл Зальцбург
13.08.2023 Австрия - Бундеслига Бундеслига. 3-й тур Ред Булл Зальцбург2 : 0

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