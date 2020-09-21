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Оренбург - Факел 21 Сентября прямая трансляция

21 Сентября 2023 года в 17:15 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа A
Оренбург
Факел

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Факел, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа A, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
Факел
Воронеж
Главные тренеры
Испания Давид Деограсия
Россия Вадим Валентинович Евсеев
История личных встреч
29.08.2023 Фонбет Кубок России Группа A Факел0 : 1Оренбург
22.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Факел1 : 3Оренбург
28.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 15-й тур Оренбург4 : 1Факел
13.11.2021 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур Факел1 : 0Оренбург
31.07.2021 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур Оренбург0 : 2Факел
27.02.2021 ФНЛ - Первый дивизион 27-й тур Оренбург1 : 2Факел
05.09.2020 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур Факел0 : 2Оренбург
18.11.2017 ФНЛ - Первый дивизион 24-й тур Оренбург5 : 0Факел
05.08.2017 ФНЛ - Первый дивизион 6-й тур Факел0 : 1Оренбург
15.11.2015 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур Факел1 : 2Оренбург
17.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 0 : 2Оренбург
03.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Оренбург3 : 0
29.08.2023 Фонбет Кубок России Группа A Факел0 : 1Оренбург
25.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Оренбург1 : 1
20.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур 4 : 0Оренбург
17.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 8-й тур 0 : 0Факел
02.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур 3 : 0Факел
29.08.2023 Фонбет Кубок России Группа A Факел0 : 1Оренбург
25.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Факел0 : 0
20.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 5-й тур Факел2 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Оренбург» — «Факел». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.

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