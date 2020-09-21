Оренбург - Факел 21 Сентября прямая трансляция
21 Сентября 2023 года в 17:15 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа A
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Факел, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа A, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оренбург
Оренбург
Факел
Воронеж
Главные тренеры
|Давид Деограсия
|Вадим Валентинович Евсеев
История личных встреч
|29.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 1
|22.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 3
|28.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|15-й тур
|4 : 1
|13.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|22-й тур
|1 : 0
|31.07.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|0 : 2
|27.02.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|1 : 2
|05.09.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|0 : 2
|18.11.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|24-й тур
|5 : 0
|05.08.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|6-й тур
|0 : 1
|15.11.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|1 : 2
|17.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|03.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 0
|29.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 1
|25.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|4 : 0
|17.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|02.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 0
|29.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|0 : 1
|25.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|20.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Оренбург» — «Факел». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.