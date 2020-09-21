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Карабах - Мольде 21 Сентября прямая трансляция

Стадион: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан), вместимость: 31850
21 Сентября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Группа H. 1-й тур
Карабах
Мольде

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карабах - Мольде, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа H. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карабах
Агдам, Азербайджан
Мольде
Мольде, Норвегия
Главные тренеры
АзербайджанГурбан Гурбанов
НорвегияЭрлинг Моэ
История личных встреч
16.09.2020Лига чемпионов3-й квалификационный раундКарабах0 : 0 5 : 6Мольде
17.09.2023Азербайджан - Премьер-лига6-й турКарабах2 : 0
03.09.2023Азербайджан - Премьер-лига5-й тур2 : 1Карабах
31.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 2-й матчКарабах1 : 1
27.08.2023Азербайджан - Премьер-лига4-й турКарабах1 : 1
24.08.2023Лига ЕвропыРаунд плей-офф. 1-й матч0 : 2Карабах
16.09.2023Норвегия - Элитсерия22-й турМольде4 : 1
03.09.2023Норвегия - Элитсерия21-й тур1 : 2Мольде
29.08.2023Лига чемпионовРаунд плей-офф. 2-й матч2 : 1Мольде
23.08.2023Лига чемпионовРаунд плей-офф. 1-й матчМольде2 : 3
19.08.2023Норвегия - Элитсерия19-й турМольде0 : 0

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