Карабах - Мольде 21 Сентября прямая трансляция
Стадион: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан), вместимость: 31850
21 Сентября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Группа H. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карабах - Мольде, которое состоится 21 Сентября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа H. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Карабах
Агдам, Азербайджан
Мольде
Мольде, Норвегия
Главные тренеры
|Гурбан Гурбанов
|Эрлинг Моэ
История личных встреч
|16.09.2020
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд
|0 : 0 5 : 6
|17.09.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 0
|03.09.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|31.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1
|27.08.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|24.08.2023
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 2
|16.09.2023
|Норвегия - Элитсерия
|22-й тур
|4 : 1
|03.09.2023
|Норвегия - Элитсерия
|21-й тур
|1 : 2
|29.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 1
|23.08.2023
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 3
|19.08.2023
|Норвегия - Элитсерия
|19-й тур
|0 : 0