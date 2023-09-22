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Монако - Ницца 22 Сентября прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
22 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Монако
Ницца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Ницца, которое состоится 22 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Ницца
Ницца
16 Швейцария вр Филипп Кён
99 Кот-д'Ивуар зщ Уилфрид Синго
3 Чили зщ Гильермо Марипан
2 Бразилия зщ Вандерсон
12 Бразилия зщ Каю Энрике
88 Франция пз Сунгуту Магасса
4 Мали пз Мохамед Камара
19 Франция пз Юссуф Фофана
17 Россия пз Александр Головин
18 Япония нп Такуми Минамино
10 Франция нп Виссам Бен-Йеддер
1 Польша вр Марцин Булка
20 Алжир зщ Юсеф Аталь
6 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
4 Бразилия зщ Данте Бонфин
26 Франция зщ Мельвен Бар
55 Бурунди зщ Юссуф Ндайишимийе
11 Франция пз Морган Сансон
19 Франция пз Кефрен Тюрам-Юльен
24 Франция нп Гаэтан Лаборде
9 Нигерия нп Теремас Моффи
10 Франция нп Софьян Диоп
Главные тренеры
Австрия Адольф Хюттер
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
26.02.2023 Франция - Лига 1 25-й тур Монако0 : 3Ницца
04.09.2022 Франция - Лига 1 6-й тур Ницца0 : 1Монако
20.04.2022 Франция - Лига 1 33-й тур Монако1 : 0Ницца
19.09.2021 Франция - Лига 1 6-й тур Ницца2 : 2Монако
08.03.2021 Кубок Франции 1/16 финала Ницца0 : 2Монако
03.02.2021 Франция - Лига 1 23-й тур Монако2 : 1Ницца
08.11.2020 Франция - Лига 1 10-й тур Ницца1 : 2Монако
07.03.2020 Франция - Лига 1 28-й тур Ницца2 : 1Монако
24.09.2019 Франция - Лига 1 7-й тур Монако3 : 1Ницца
24.05.2019 Франция - Лига 1 38-й тур Ницца2 : 0Монако
17.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур 2 : 2Монако
02.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур Монако3 : 0
25.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур 3 : 3Монако
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур Монако3 : 0
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур 2 : 4Монако
15.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур 2 : 3Ницца
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур Ницца2 : 0
27.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур Ницца0 : 0
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур 1 : 1Ницца
11.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур Ницца1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура Лиги 1: «Монако» — «Ницца». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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