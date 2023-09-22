Монако - Ницца 22 Сентября прямая трансляция
Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
22 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Ницца, которое состоится 22 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Ницца
Ницца
|16
|вр
|Филипп Кён
|99
|зщ
|Уилфрид Синго
|3
|зщ
|Гильермо Марипан
|2
|зщ
|Вандерсон
|12
|зщ
|Каю Энрике
|88
|пз
|Сунгуту Магасса
|4
|пз
|Мохамед Камара
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|17
|пз
|Александр Головин
|18
|нп
|Такуми Минамино
|10
|нп
|Виссам Бен-Йеддер
|1
|вр
|Марцин Булка
|20
|зщ
|Юсеф Аталь
|6
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|26
|зщ
|Мельвен Бар
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|11
|пз
|Морган Сансон
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|24
|нп
|Гаэтан Лаборде
|9
|нп
|Теремас Моффи
|10
|нп
|Софьян Диоп
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|26.02.2023
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 3
|04.09.2022
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|20.04.2022
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 0
|19.09.2021
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 2
|08.03.2021
|Кубок Франции
|1/16 финала
|0 : 2
|03.02.2021
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 1
|08.11.2020
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 2
|07.03.2020
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|2 : 1
|24.09.2019
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 1
|24.05.2019
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 0
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|02.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 0
|25.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|3 : 3
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|3 : 0
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 4
|15.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 3
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 0
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|11.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура Лиги 1: «Монако» — «Ницца». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.