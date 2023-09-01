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Балтика - Ахмат 23 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
23 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур
Балтика
Ахмат

Анонс матча
Стартовый состав
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Ахмат, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
РоссияСергей Николаевич Игнашевич
БеларусьМирослав Юрьевич Ромащенко
История личных встреч
10.08.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа CАхмат0 : 2Балтика
13.10.2007Россия - Первый дивизион - 200739-й турАхмат2 : 0Балтика
03.07.2007Россия - Первый дивизион - 200719-й турБалтика0 : 1Ахмат
04.08.2006Россия - Первый дивизион - 200625-й турБалтика1 : 2Ахмат
15.04.2006Россия - Первый дивизион - 20065-й турАхмат0 : 1Балтика
19.09.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа CБалтика1 : 2
16.09.2023МИР Российская Премьер-лига8-й турБалтика2 : 2
03.09.2023МИР Российская Премьер-лига7-й тур3 : 2Балтика
30.08.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа CБалтика1 : 0
27.08.2023МИР Российская Премьер-лига6-й тур2 : 1Балтика
20.09.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа CАхмат3 : 3 2 : 4
16.09.2023МИР Российская Премьер-лига8-й турАхмат1 : 1
02.09.2023МИР Российская Премьер-лига7-й тур0 : 1Ахмат
30.08.2023Фонбет Кубок РоссииГруппа CАхмат3 : 1
26.08.2023МИР Российская Премьер-лига6-й тур0 : 0Ахмат
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Сезон РПЛ окончательно разогнался. Предвкушаем новый тур чемпионата России!Каким же крутым будет 9-й тур РПЛ! У «Динамо» шанс отомстить «Спартаку». А Дзюба едет мешать «Зениту» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура РПЛ: «Балтика» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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