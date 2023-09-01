Балтика - Ахмат 23 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
23 Сентября 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Ахмат, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балтика
Калининград
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Сергей Николаевич Игнашевич
|Мирослав Юрьевич Ромащенко
История личных встреч
|10.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|0 : 2
|13.10.2007
|Россия - Первый дивизион - 2007
|39-й тур
|2 : 0
|03.07.2007
|Россия - Первый дивизион - 2007
|19-й тур
|0 : 1
|04.08.2006
|Россия - Первый дивизион - 2006
|25-й тур
|1 : 2
|15.04.2006
|Россия - Первый дивизион - 2006
|5-й тур
|0 : 1
|19.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|1 : 2
|16.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|03.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 2
|30.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|1 : 0
|27.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|20.09.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|3 : 3 2 : 4
|16.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|30.08.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|3 : 1
|26.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
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