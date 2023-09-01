Алания - СКА-Хабаровск 23 Сентября прямая трансляция
23 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 11-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - СКА-Хабаровск, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алания
Владикавказ
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
|Олег Петрович Василенко
|Роман Сергеевич Шаронов
История личных встреч
|06.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|30-й тур
|0 : 0
|16.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|4 : 1
|19.03.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|28-й тур
|2 : 0
|11.09.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|3 : 1
|15.05.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|42-й тур
|1 : 2
|01.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|1-й тур
|2 : 4
|18.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|3 : 0
|10.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|2 : 1
|26.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 1
|20.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 2
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|3 : 1
|10.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 1
|03.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 2
|27.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|4 : 2
|20.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|0 : 0