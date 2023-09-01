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Алания - СКА-Хабаровск 23 Сентября прямая трансляция

23 Сентября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 11-й тур
Алания
СКА-Хабаровск

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - СКА-Хабаровск, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алания
Владикавказ
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
РоссияОлег Петрович Василенко
РоссияРоман Сергеевич Шаронов
История личных встреч
06.05.2023Россия - Мелбет Первая лига30-й турСКА-Хабаровск0 : 0Алания
16.10.2022Россия - Мелбет Первая лига14-й турАлания4 : 1СКА-Хабаровск
19.03.2022ФНЛ - Первый дивизион28-й турСКА-Хабаровск2 : 0Алания
11.09.2021ФНЛ - Первый дивизион10-й турАлания3 : 1СКА-Хабаровск
15.05.2021ФНЛ - Первый дивизион42-й турСКА-Хабаровск1 : 2Алания
01.08.2020ФНЛ - Первый дивизион1-й турАлания2 : 4СКА-Хабаровск
18.09.2023Россия - Мелбет Первая лига10-й тур3 : 0Алания
10.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й турАлания1 : 1
02.09.2023Россия - Мелбет Первая лига8-й турАлания2 : 1
26.08.2023Россия - Мелбет Первая лига7-й тур0 : 1Алания
20.08.2023Россия - Мелбет Первая лига6-й тур1 : 2Алания
17.09.2023Россия - Мелбет Первая лига10-й турСКА-Хабаровск3 : 1
10.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й турСКА-Хабаровск1 : 1
03.09.2023Россия - Мелбет Первая лига8-й турСКА-Хабаровск0 : 2
27.08.2023Россия - Мелбет Первая лига7-й тур4 : 2СКА-Хабаровск
20.08.2023Россия - Мелбет Первая лига6-й турСКА-Хабаровск0 : 0

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