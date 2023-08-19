Химки - Ленинградец 23 Сентября прямая трансляция
23 Сентября 2023 года в 17:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 11-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Ленинградец, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Ленинградец
Ленинградская область
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Сергей Вячеславович Кирьяков
История личных встреч
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|3 : 1
|11.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|0 : 2
|02.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 1
|26.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 0
|19.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|0 : 0
|10.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 2
|03.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 1
|26.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|0 : 1
|20.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 1