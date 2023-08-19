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Химки - Ленинградец 23 Сентября прямая трансляция

23 Сентября 2023 года в 17:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 11-й тур
Химки
Ленинградец

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Ленинградец, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Химки
Химки
Ленинградец
Ленинградская область
Главные тренеры
РоссияАндрей Викторович Талалаев
РоссияСергей Вячеславович Кирьяков
История личных встреч
17.09.2023Россия - Мелбет Первая лига10-й тур3 : 1Химки
11.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й тур0 : 2Химки
02.09.2023Россия - Мелбет Первая лига8-й турХимки1 : 1
26.08.2023Россия - Мелбет Первая лига7-й турХимки0 : 0
19.08.2023Россия - Мелбет Первая лига6-й тур1 : 0Химки
17.09.2023Россия - Мелбет Первая лига10-й турЛенинградец0 : 0
10.09.2023Россия - Мелбет Первая лига9-й турЛенинградец1 : 2
03.09.2023Россия - Мелбет Первая лига8-й тур1 : 1Ленинградец
26.08.2023Россия - Мелбет Первая лига7-й тур0 : 1Ленинградец
20.08.2023Россия - Мелбет Первая лига6-й турЛенинградец1 : 1

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