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Шахтёр С - Динамо Мн 23 Сентября прямая трансляция

Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
23 Сентября 2023 года в 21:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 22-й тур
Шахтёр С
Динамо Мн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Динамо Мн, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
07.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Динамо Мн1 : 0Шахтёр С
01.10.2022 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Динамо Мн1 : 0Шахтёр С
14.05.2022 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Шахтёр С1 : 0Динамо Мн
01.10.2021 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Динамо Мн1 : 2Шахтёр С
21.05.2021 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Шахтёр С1 : 0Динамо Мн
18.10.2020 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Шахтёр С0 : 1Динамо Мн
30.05.2020 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Динамо Мн0 : 1Шахтёр С
29.09.2019 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Динамо Мн1 : 1Шахтёр С
18.05.2019 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Шахтёр С3 : 0Динамо Мн
15.09.2018 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Шахтёр С0 : 0Динамо Мн
17.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур 0 : 0Шахтёр С
03.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Шахтёр С3 : 2
27.08.2023 Беларусь - Высшая лига 19-й тур 3 : 2Шахтёр С
04.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 1 : 1Шахтёр С
29.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала Шахтёр С2 : 1
17.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Динамо Мн2 : 1
02.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур 0 : 3Динамо Мн
20.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур 1 : 2Динамо Мн
13.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Динамо Мн2 : 2
06.08.2023 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 2 : 3Динамо Мн

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