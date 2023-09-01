Шахтёр С - Динамо Мн 23 Сентября прямая трансляция
Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
23 Сентября 2023 года в 21:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 22-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Динамо Мн, которое состоится 23 Сентября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр С
Солигорск
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
|07.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 0
|01.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 0
|14.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|1 : 0
|01.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 2
|21.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 0
|18.10.2020
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 1
|30.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 1
|29.09.2019
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|18.05.2019
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|3 : 0
|15.09.2018
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|0 : 0
|17.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|0 : 0
|03.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 2
|27.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|3 : 2
|04.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|29.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|2 : 1
|17.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 1
|02.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|0 : 3
|20.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 2
|13.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 2
|06.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 3