02:08 ()
Свернуть список

Ковентри Сити - Хаддерсфилд Таун 25 Сентября прямая трансляция

25 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур
Ковентри Сити
Хаддерсфилд Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Хаддерсфилд Таун, которое состоится 25 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Главные тренеры
Англия Марк Робинс
Англия Нил Уорнок
Англия Нил Уорнок
Англия Нил Уорнок
История личных встреч
04.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Хаддерсфилд Таун0 : 4Ковентри Сити
28.01.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Ковентри Сити2 : 0Хаддерсфилд Таун
30.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Ковентри Сити1 : 2Хаддерсфилд Таун
11.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 1Ковентри Сити
01.05.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 1Ковентри Сити
16.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Ковентри Сити0 : 0Хаддерсфилд Таун
19.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур 3 : 2Ковентри Сити
15.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур 1 : 1Ковентри Сити
02.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Ковентри Сити3 : 3
26.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Ковентри Сити0 : 0
19.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур 1 : 1Ковентри Сити
20.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Хаддерсфилд Таун2 : 2
16.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Хаддерсфилд Таун2 : 0
02.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур 1 : 2Хаддерсфилд Таун
26.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Хаддерсфилд Таун0 : 4
19.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 3-й тур 1 : 1Хаддерсфилд Таун

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close