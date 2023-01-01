Ковентри Сити - Хаддерсфилд Таун 25 Сентября прямая трансляция
25 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Хаддерсфилд Таун, которое состоится 25 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Главные тренеры
|Марк Робинс
|Нил Уорнок
|Нил Уорнок
|Нил Уорнок
История личных встреч
|04.03.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 35-й тур
|0 : 4
|28.01.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|2 : 0
|30.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 2
|11.12.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|1 : 1
|01.05.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 1
|16.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|0 : 0
|19.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|3 : 2
|15.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|3 : 3
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|0 : 0
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 1
|20.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 7-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 0
|02.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|1 : 2
|26.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|0 : 4
|19.08.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 3-й тур
|1 : 1