Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 26 Сентября прямая трансляция
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
26 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 3-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас, которое состоится 26 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 3-й раунд, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кристал Пэлас
Лондон
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Рой Ходжсон
История личных встреч
|04.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|18.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|19.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|22.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 0
|05.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|03.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 0
|19.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 3
|16.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 2
|24.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|27.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 3
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа A. 1-й тур
|4 : 3
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|03.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 2
|23.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|03.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 2
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 4
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1