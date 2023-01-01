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Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 26 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
26 Сентября 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 3-й раунд
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас, которое состоится 26 Сентября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 3-й раунд, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кристал Пэлас
Лондон
Главные тренеры
Нидерланды Эрик тен Хаг
Англия Рой Ходжсон
История личных встреч
04.02.2023 Англия - Премьер-лига 22-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1Кристал Пэлас
18.01.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Кристал Пэлас1 : 1Манчестер Юнайтед
19.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед3 : 1Кристал Пэлас
22.05.2022 Англия - Премьер-лига 38-й тур Кристал Пэлас1 : 0Манчестер Юнайтед
05.12.2021 Англия - Премьер-лига 15-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0Кристал Пэлас
03.03.2021 Англия - Премьер-лига 29-й тур Кристал Пэлас0 : 0Манчестер Юнайтед
19.09.2020 Англия - Премьер-лига 2-й тур Манчестер Юнайтед1 : 3Кристал Пэлас
16.07.2020 Англия - Премьер-лига 36-й тур Кристал Пэлас0 : 2Манчестер Юнайтед
24.08.2019 Англия - Премьер-лига 3-й тур Манчестер Юнайтед1 : 2Кристал Пэлас
27.02.2019 Англия - Премьер-лига 28-й тур Кристал Пэлас1 : 3Манчестер Юнайтед
23.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур 0 : 1Манчестер Юнайтед
20.09.2023 Лига чемпионов Группа A. 1-й тур 4 : 3Манчестер Юнайтед
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Манчестер Юнайтед1 : 3
03.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур 3 : 1Манчестер Юнайтед
26.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2
23.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Кристал Пэлас0 : 0
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур 3 : 1Кристал Пэлас
03.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Кристал Пэлас3 : 2
29.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд 2 : 4Кристал Пэлас
26.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур 1 : 1Кристал Пэлас

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