Клермон - ПСЖ 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
30 Сентября 2023 года в 18:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - ПСЖ, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Клермон
Клермон-Ферран
ПСЖ
Париж
|99
|вр
|Мори Дио
|36
|зщ
|Алиду Сейду
|17
|зщ
|Анди Пельмар
|5
|зщ
|Максимилиано Кофрие
|2
|зщ
|Мехди Зеффан
|12
|пз
|Максим Гоналон
|25
|пз
|Жоан Гастьен
|10
|пз
|Мухаммед Чам Сарачевич
|18
|пз
|Эльбасан Рашани
|11
|нп
|Джим Аллевина
|23
|нп
|Шамар Николсон
|99
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|37
|зщ
|Милан Шкриньяр
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|4
|пз
|Мануэль Угарте
|17
|пз
|Витинья
|10
|нп
|Усман Дембеле
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|23
|нп
|Рандаль Коло Муани
Главные тренеры
|Паскаль Гастьен
|Луис Энрике
История личных встреч
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 3
|06.08.2022
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|0 : 5
|09.04.2022
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 6
|11.09.2021
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|4 : 0
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|0 : 1
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 2
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 1
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|4 : 0
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 1-й тур
|2 : 0
|15.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 3
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 4
|26.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|3 : 1