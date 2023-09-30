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Клермон - ПСЖ 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
30 Сентября 2023 года в 18:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 7-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Клермон
ПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - ПСЖ, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Клермон
Клермон-Ферран
ПСЖ
Париж
99 Франция вр Мори Дио
36 Гана зщ Алиду Сейду
17 Франция зщ Анди Пельмар
5 Бельгия зщ Максимилиано Кофрие
2 Алжир зщ Мехди Зеффан
12 Франция пз Максим Гоналон
25 Франция пз Жоан Гастьен
10 Австрия пз Мухаммед Чам Сарачевич
18 Косово пз Эльбасан Рашани
11 Габон нп Джим Аллевина
23 Ямайка нп Шамар Николсон
99 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
37 Словакия зщ Милан Шкриньяр
21 Франция зщ Лукас Эрнандес
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
4 Уругвай пз Мануэль Угарте
17 Португалия пз Витинья
10 Франция нп Усман Дембеле
9 Португалия нп Гонсалу Рамуш
23 Франция нп Рандаль Коло Муани
Главные тренеры
Франция Паскаль Гастьен
Испания Луис Энрике
История личных встреч
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур ПСЖ2 : 3Клермон
06.08.2022 Франция - Лига 1 1-й тур Клермон0 : 5ПСЖ
09.04.2022 Франция - Лига 1 31-й тур Клермон1 : 6ПСЖ
11.09.2021 Франция - Лига 1 5-й тур ПСЖ4 : 0Клермон
24.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур 2 : 1Клермон
17.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур Клермон0 : 1
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур 2 : 2Клермон
27.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур Клермон0 : 1
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур 2 : 0Клермон
24.09.2023 Франция - Лига 1 6-й тур ПСЖ4 : 0
19.09.2023 Лига чемпионов Группа F. 1-й тур ПСЖ2 : 0
15.09.2023 Франция - Лига 1 5-й тур ПСЖ2 : 3
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур 1 : 4ПСЖ
26.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур ПСЖ3 : 1

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