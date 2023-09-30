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Милан - Лацио 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
30 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 7-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Милан
Лацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Лацио, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Лацио
Рим
57 Италия вр Марко Спортьелло
42 Италия зщ Алессандро Флоренци
28 Германия зщ Малик Тшау
23 Англия зщ Фикайо Томори
19 Франция зщ Тео Эрнандес
8 Англия пз Рубен Лофтус-Чик
7 Франция пз Ясин Адли
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
11 США нп Кристиан Пулишич
9 Франция нп Оливье Жиру
10 Португалия нп Рафаэл Леау
94 Италия вр Иван Проведель
77 Черногория зщ Адам Марушич
15 Италия зщ Николо Казале
4 Испания зщ Патрисио Габаррон
3 Италия зщ Лука Пеллегрини
5 Уругвай пз Матиас Весино
32 Италия пз Данило Катальди
10 Испания пз Луис Альберто
7 Бразилия нп Фелипе Андерсон
17 Италия нп Чиро Иммобиле
20 Италия нп Маттиа Дзакканьи
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
Италия Маурицио Сарри
История личных встреч
06.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 34-й тур Милан2 : 0Лацио
24.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 19-й тур Лацио4 : 0Милан
24.04.2022 Италия - Серия А 34-й тур Лацио1 : 2Милан
09.02.2022 Кубок Италии 1/4 финала Милан4 : 0Лацио
12.09.2021 Италия - Серия А 3-й тур Милан2 : 0Лацио
26.04.2021 Италия - Серия А 33-й тур Лацио3 : 0Милан
23.12.2020 Италия - Серия А 14-й тур Милан3 : 2Лацио
04.07.2020 Италия - Серия А 30-й тур Лацио0 : 3Милан
03.11.2019 Италия - Серия А 11-й тур Милан1 : 2Лацио
24.04.2019 Кубок Италии 1/2 финала Милан0 : 1Лацио
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур 1 : 3Милан
23.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Милан1 : 0
19.09.2023 Лига чемпионов Группа F. 1-й тур Милан0 : 0
16.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур 5 : 1Милан
01.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур 1 : 2Милан
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Лацио2 : 0
23.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Лацио1 : 1
19.09.2023 Лига чемпионов Группа E. 1-й тур Лацио1 : 1
16.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур 3 : 1Лацио
02.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур 1 : 2Лацио

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