Милан - Лацио 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
30 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 7-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Лацио, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Лацио
Рим
|57
|вр
|Марко Спортьелло
|42
|зщ
|Алессандро Флоренци
|28
|зщ
|Малик Тшау
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|7
|пз
|Ясин Адли
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|9
|нп
|Оливье Жиру
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|94
|вр
|Иван Проведель
|77
|зщ
|Адам Марушич
|15
|зщ
|Николо Казале
|4
|зщ
|Патрисио Габаррон
|3
|зщ
|Лука Пеллегрини
|5
|пз
|Матиас Весино
|32
|пз
|Данило Катальди
|10
|пз
|Луис Альберто
|7
|нп
|Фелипе Андерсон
|17
|нп
|Чиро Иммобиле
|20
|нп
|Маттиа Дзакканьи
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|06.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 34-й тур
|2 : 0
|24.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 19-й тур
|4 : 0
|24.04.2022
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 2
|09.02.2022
|Кубок Италии
|1/4 финала
|4 : 0
|12.09.2021
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 0
|26.04.2021
|Италия - Серия А
|33-й тур
|3 : 0
|23.12.2020
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 2
|04.07.2020
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 3
|03.11.2019
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 2
|24.04.2019
|Кубок Италии
|1/2 финала
|0 : 1
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 3
|23.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 0
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа F. 1-й тур
|0 : 0
|16.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|5 : 1
|01.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|19.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа E. 1-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 1
|02.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2