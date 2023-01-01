Салернитана - Интер 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
30 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 7-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Интер М, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Салернитана
Салерно
Интер М
Милан
|13
|вр
|Гильермо Очоа
|5
|зщ
|Флавиус Данилюк
|23
|зщ
|Норберт Дьёмбер
|98
|зщ
|Лоренцо Пирола
|30
|зщ
|Паскуале Маццокки
|3
|зщ
|Домагой Брадарич
|7
|пз
|Агустин Мартегани
|99
|пз
|Матеуш Ленговски
|20
|пз
|Григорис Кастанос
|11
|нп
|Эрик Ботхейм
|21
|нп
|Жовани Кабрал
|1
|вр
|Ян Зоммер
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|30
|зщ
|Карлос Аугусто
|2
|пз
|Дензел Думфрис
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|23
|пз
|Николо Барелла
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|70
|нп
|Алексис Санчес
Главные тренеры
|Паулу Соуза
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|07.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 29-й тур
|1 : 1
|16.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 10-й тур
|2 : 0
|04.03.2022
|Италия - Серия А
|28-й тур
|5 : 0
|17.12.2021
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 5
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 0
|22.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|18.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 3
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 0
|28.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|27.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 2
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 1
|20.09.2023
|Лига чемпионов
|Группа D. 1-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|5 : 1
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|4 : 0