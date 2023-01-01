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Салернитана - Интер 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
30 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 7-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
Салернитана
Интер М

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Интер М, которое состоится 30 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Салернитана
Салерно
Интер М
Милан
13 Мексика вр Гильермо Очоа
5 Австрия зщ Флавиус Данилюк
23 Словакия зщ Норберт Дьёмбер
98 Италия зщ Лоренцо Пирола
30 Италия зщ Паскуале Маццокки
3 Хорватия зщ Домагой Брадарич
7 Аргентина пз Агустин Мартегани
99 Польша пз Матеуш Ленговски
20 Кипр пз Григорис Кастанос
11 Норвегия нп Эрик Ботхейм
21 Кабо-Верде нп Жовани Кабрал
1 Швейцария вр Ян Зоммер
28 Франция зщ Бенжамен Павар
6 Нидерланды зщ Стефан де Врей
15 Италия зщ Франческо Ачерби
30 Бразилия зщ Карлос Аугусто
2 Нидерланды пз Дензел Думфрис
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
23 Италия пз Николо Барелла
22 Армения пз Генрих Мхитарян
9 Франция нп Маркус Тюрам
70 Чили нп Алексис Санчес
Главные тренеры
Португалия Паулу Соуза
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
07.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 29-й тур Салернитана1 : 1Интер М
16.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 10-й тур Интер М2 : 0Салернитана
04.03.2022 Италия - Серия А 28-й тур Интер М5 : 0Салернитана
17.12.2021 Италия - Серия А 18-й тур Салернитана0 : 5Интер М
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур 1 : 0Салернитана
22.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Салернитана1 : 1
18.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Салернитана0 : 3
03.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур 2 : 0Салернитана
28.08.2023 Италия - Серия А 2-й тур Салернитана1 : 1
27.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Интер М1 : 2
24.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур 0 : 1Интер М
20.09.2023 Лига чемпионов Группа D. 1-й тур 1 : 1Интер М
16.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Интер М5 : 1
03.09.2023 Италия - Серия А 3-й тур Интер М4 : 0

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