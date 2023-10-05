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Ракув - Штурм 05 Октября прямая трансляция

05 Октября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Группа D. 2-й тур
Ракув
Штурм

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - Штурм, которое состоится 05 Октября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа D. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ракув
Ченстохова, Польша
Штурм
Грац, Австрия
Главные тренеры
ПольшаДавид Шварга
АвстрияКристиан Ильцер
История личных встреч
01.10.2023Польша - Экстракласса10-й турРакув3 : 0
28.09.2023Польша - Экстракласса6-й тур4 : 1Ракув
24.09.2023Польша - Экстракласса9-й тур3 : 5Ракув
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа D. 1-й тур2 : 0Ракув
16.09.2023Польша - Экстракласса8-й турРакув1 : 0
01.10.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 9-й турШтурм1 : 0
27.09.2023Кубок Австрии1/16 финала0 : 3Штурм
24.09.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 8-й тур1 : 1Штурм
21.09.2023Лига ЕвропыГруппа D. 1-й турШтурм1 : 2
16.09.2023Австрия - БундеслигаБундеслига. 7-й турШтурм2 : 2

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