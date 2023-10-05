Ракув - Штурм 05 Октября прямая трансляция
05 Октября 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига Европы, Группа D. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - Штурм, которое состоится 05 Октября 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа D. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ракув
Ченстохова, Польша
Штурм
Грац, Австрия
Главные тренеры
|Давид Шварга
|Кристиан Ильцер
История личных встреч
|01.10.2023
|Польша - Экстракласса
|10-й тур
|3 : 0
|28.09.2023
|Польша - Экстракласса
|6-й тур
|4 : 1
|24.09.2023
|Польша - Экстракласса
|9-й тур
|3 : 5
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа D. 1-й тур
|2 : 0
|16.09.2023
|Польша - Экстракласса
|8-й тур
|1 : 0
|01.10.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 9-й тур
|1 : 0
|27.09.2023
|Кубок Австрии
|1/16 финала
|0 : 3
|24.09.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 8-й тур
|1 : 1
|21.09.2023
|Лига Европы
|Группа D. 1-й тур
|1 : 2
|16.09.2023
|Австрия - Бундеслига
|Бундеслига. 7-й тур
|2 : 2